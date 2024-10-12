Контролеры «Дневного дозора» за 9 месяцев проверили порядка 13 млн человек

Проверить правильность оплаты проезда и напомнить пассажирам о необходимости оплаты – таковы цели работы контролеров СПб ГУП «Горэлектротранс». Бригады в ярких куртках с логотипом предприятия и надписью «Дневной дозор» работают на трамвайных и троллейбусных маршрутах города. Отсылка к известной киносаге призвана не только сделать контролеров заметными, но и вызвать улыбку пассажиров и настроить их на позитивную коммуникацию. За 9 месяцев 2024 года бригады «Дневного дозора» совершили более 813 тысяч проверок.

Всего за первые три квартала контролеры Горэлектротранса проверили 12,8 млн пассажиров. Бригады «Дневного дозора» охватили проверками 28 трамвайных и 36 троллейбусных маршрутов. Это практически 100% бескондукторных маршрутов электротранспорта: сегодня без кондукторов работает 29 трамвайных и 36 троллейбусных маршрутов. Процент безбилетников остается на стабильно низком уровне: только 5% пассажиров не оплатили проезд вовремя. Горожане и гости города продолжают демонстрировать высокий уровень платежной дисциплины и культуры проезда в общественном транспорте.

Напоминаем, что за безбилетный проезд в городском транспорте предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Всего на линиях электротранспорта работает порядка 200 контролеров Горэлектротранса. Все они имеют при себе служебное удостоверение.