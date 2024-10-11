Новая церемония вручения памятных знаков Горэлектротранса «За восстановление Мариуполя» состоялась в метрополитене

Первые памятные знаки СПб ГУП «Горэлектротранс» были вручены в мае, а 10 октября состоялась вторая часть церемонии. Чтобы выразить благодарность всем петербургским транспортникам, задействованным в восстановлении Мариуполя, потребовалось разделить программу награждения на несколько частей. На этот раз она состоялась в конференц-зале Петербургского метрополитена. Поздравить коллег приехал временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по транспорту Анатолий Коннов. Также в церемонии принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и руководители других транспортных предприятий.

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Памятными знаками были отмечены работники Горэлектротранса, Пассажиравтотранса и Петербургского метрополитена. Это представители самых разных профессий транспортной отрасли: мастера, инженеры, водители, слесари, электрики, управленцы.

К участникам церемонии обратился директор Горэлектротранса Денис Минкин. Он рассказал коллегам, что на опыте восстановления Мариуполя смог реально оценить возможность повседневной мирной работы транспортников и насколько важно и ценно спокойствие и мир в нашем городе.

«Я думаю, что у каждого из нас это всё и в душе, и в сердце, и в памяти останется. Это важно, об этом надо рассказывать. Может быть, сейчас, может быть, не сейчас, но обязательно рассказывать подрастающему поколению. Потому что, ну, так вышло, что мы столкнулись с тем, что раньше видели только в кино. Я всем хочу сказать спасибо, в том числе за личное ощущение какой-то молодости, какой-то нужности. Там как-то всё по-настоящему. Это здесь, по обязанности, каждый отстаивает интересы своего ведомства, а там все работают единым кулаком», - поблагодарил петербургских транспортников директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Из числа работников Горэлектротранса памятными знаками награждены работники Энергохозяйства, Службы пути, Аварийно-восстановительной службы «Носорог», Управления капитального строительства и ремонта, Троллейбусного парка № 1, Троллейбусного парка №6, Трамвайного парка № 8, Контрольно-ревизионного управления ГЭТ.

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