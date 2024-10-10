Первокурсники Техникума железнодорожного транспорта знакомятся с местом будущей практики в ГЭТ

Фото: Роман Митько

СПб ГУП «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта договорились о предоставлении гарантированных мест для прохождения производственной практики на объектах Энергохозяйства студентам техникума. Конкретно речь идёт об учащихся очного отделения специальности «Энергоснабжение (по отраслям)». Сформирована целевая группа из 25 первокурсников, которые придут на практику в ГЭТ в 2027 году. Важно, что будущие специалисты могут быть уверены в том, что после окончания учёбы им будут предоставлены рабочие места.

Знакомство с предприятием началось для ребят со встречи с начальником Службы Энергохозяйства Александром Щербанем, главным инженером контактной сети Алексеем Ладейщиковым и начальником сектора по набору персонала ГЭТ Ольгой Меньшиковой. Студентам рассказали об истории предприятия и Энергохозяйства, о развитии энергетической системы ГЭТ и действующих в Горэлектротрансе бонусных программах для молодых специалистов.

Также студентам провели экскурсию по Экспозиционно-выставочному комплексу городского электрического транспорта со знакомством с трамвайной и троллейбусной историей. Студентам рассказали по их профилю, как менялось со временем электрическое оборудование подвижного состава. Перед тем как приступить к практике на объектах энергоинфраструктуры ГЭТ, студенты также побывают с экскурсиями в Энергохозяйстве.

В своём профессиональном будущем нынешние первокурсники могут быть уверены уже сейчас: после окончания техникума Служба Энергохозяйства Горэлектротранса готова предоставить им рабочие места.