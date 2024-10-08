Горэлектротранс пригласил на трудоустройство студентов Университета промышленных технологий и дизайна

Впервые представители петербургского Горэлектротранса посетили с профориентационным визитом Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. С этим вузом у предприятия заключён договор о прохождении студентами практической подготовки на базе ГЭТ.

Участие во встрече приняли студенты 3 и 4 курса направления подготовки «Техносферная безопасность». Ребята постарше уже знакомы с деятельностью Горэлектротранса: минувшей весной они побывали на экскурсиях в трамвайных и троллейбусных парках.

Начальник сектора по набору персонала ГЭТ Ольга Меньшикова показала видеоролик-визитку, демонстрирующий, что Горэлектротранс является крупнейшим предприятием Санкт-Петербурга с большим количеством взаимосвязанных служб. Также представитель Управления по персоналу пригласила студентов на практику и трудоустройство, сообщила о действующих на предприятии различных бонусных программах для молодых специалистов. Их, в частности, предусматривают «Положение о молодом специалисте», «Положение о кадровом резерве» и «Положение о наставничестве».

Главный инженер Горэлектротранса Константин Шостак рассказал будущим специалистам о перспективах предприятия в свете реализации программы развития СПб ГУП «Горэлектротранс» «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Горэлектротранса Наталья Королёва проинформировала о работе, ведущейся в ГЭТ по профилю её службы: выпускники университета получат специальность именно в этой сфере.

Начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская ответила на вопросы ребят в части организации и прохождения практической подготовки и наставничества в Горэлектротрансе.

На встрече представители ГЭТ договорились с преподавателями университета, что весной они снова посетят предприятие с экскурсией - в период прохождения практики студентами 3-го курса. Также вуз обратился к транспортникам с просьбой сформулировать темы для дипломных работ, которые могли бы иметь на предприятии практическую реализацию. В Горэлектротрансе подготовят полный список актуальных тем дипломных работ для всех профильных учебных заведений, с которыми сотрудничает предприятие, в том числе для университета промышленных технологий и дизайна.