Подозреваемые в нанесении граффити на трамвайные вагоны ответят по суду

В УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту нанесения граффити на подвижной состав СПб ГУП «Горэлектротранс». Обвинительный акт утверждён прокуратурой Московского района, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Речь идет об инцидентах от 24 мая и 8 июня 2024 года, оба произошли в вечернее время. Неизвестными гражданами были разрисованы борта трамвайных вагонов, находящихся на конечной станции.

Благодаря оперативным действиям в совершении данных правонарушений были выявлены и задержаны трое подозреваемых. В отношении них по факту порчи имущества на общественном транспорте было возбуждено уголовное дело по статье 214, ч.2 (вандализм, совершенный группой лиц).

Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Позиция коллектива Горэлектротранса, и моя лично по действиям вандалов, портящих городское имущество, жёсткая и принципиальная. Огромных трудов стоит привести в порядок многомиллионный подвижной состав после противоправных действий, это значит, что он простаивает, что работники нагружены дополнительным объёмом работы, нарушается организация выпуска на линию. Наши регулярные комплексные усилия по обновлению подвижного состава в Петербурге просто грубо перечёркиваются. Петербург достоин красивых чистых современных трамваев, и мы не отступим от того, чтобы оказывать содействие в поиске и наказании по закону злоумышленников, угрожающих имуществу и стабильной работе общественного транспорта», - подчеркнул директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

В петербургском Горэлектротрансе призывают горожан, ставших свидетелями подобных случаев вандализма, немедленно сообщать о них в полицию.