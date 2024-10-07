На трамвайном кольце на Детской улице возобновилось регулярное движение

7 октября на Косой линии и Детской улице Васильевского острова вновь раздался стук трамвайных колес. Последние годы в связи со строительством станции метро «Горный институт» и невозможности проезда на Детскую улицу трамвайный маршрут №1 был временно закрыт, а маршрут №40 следовал по изменённой трассе. Утром в понедельник трамваи спустя 9 лет вновь появились на трамвайном кольце на Детской улице: новенькие «Довлатовы» повезли пассажиров по возобновленному маршруту №1, также здесь вновь оборачивается трамвай №40. В числе первых пассажиров по возобновленному маршруту №1 проехали вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

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Со снятием ограничений, связанных со строительством станции метро «Горный институт», Васильевский остров возвращается к привычной схеме трамвайного движения. Трамвай №1 от улицы Кораблестроителей, проезжая по Косой линии следует до Детской улицы. В этом районе сосредоточены основные потребители транспортной услуги: работники предприятий и производств, студенты Горного института и СПбГУ, а также социальные учреждения для различных категорий жителей. Возобновление работы исторического маршрута №1 нацелено на удобство пассажиров и улучшение транспортных связей современного Васильевского острова, где совсем скоро появится новая станция метро «Горный институт», отметил во время поездки на трамвае «Довлатов» Кирилл Поляков.

«Мы вернули существовавший долгое время маршрут на свою историческую трассу. Это удобно и для работников Балтийского завода, и для работников других предприятий, которые находятся по трассе движения этого маршрута. После запуска станции метро «Горный институт» люди получат еще одну возможную точку доступности метрополитена, так как остановка трамвая будет около выхода из новой станции», - рассказал Кирилл Поляков.

Через трамвайное кольцо на Детской улице вновь будет оборачиваться и трамвай №40, следующий от Тихорецкого проспекта. В период действия ограничений он следовал до ул. Кораблестроителей. Вместе с трамваями к возобновлению движения в петербургском Горэлектротрансе подготовили и инфраструктуру.

«В рамках подготовки к открытию движения мы проверили и обслужили трамвайные пути и контактную сеть, благоустроили территорию конечной станции на Детской улице, отремонтировали само здание конечной станции. Теперь здесь стало чисто и красиво. И я хотел бы обратиться к автомобилистам. На этой территории долгое время была стихийная парковка, в настоящее время автомобилей здесь нет. Хочу напомнить, что парковка на трамвайных путях – это нарушение ПДД, за которое предусмотрен штраф и эвакуация автомобиля», - отметил начальник Службы движения Горэлектротранса Роман Осадчук.

На линию трамвайного маршрута №1 сегодня вышли двухсекционные вагоны «Довлатов», которые поступают в Трамвайный парк №3 согласно программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». В дальнейшем и маршрут №40 будет полностью укомплектован новым подвижным составом моделей «Довлатов» и «Достоевский».

«В данный момент мы продолжаем получать эти вагоны. По первому контракту получено 22 вагона модели «Довлатов», сейчас продолжается исполнение второго контракта. Всего в наш парк на сегодняшний день поступило 39 вагонов «Довлатов» и «Достоевский», - рассказал директор Трамвайного парка №3 Денис Морозов. Именно этот парк обслуживает трамвайные маршруты Васильевского острова и центра города.