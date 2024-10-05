Студенты Учебно-курсового комбината поздравляют своих педагогов

На фото: мастер производственного обучения вождению троллейбуса Ирина Савина с учеником

5 октября преподаватели Корпоративного учебного центра Горэлектротранса принимают поздравления с Днём учителя. Современный Учебно-курсовой комбинат готовит не только водителей трамвая и троллейбуса. Список учебных программ в УКК существенно расширен, теперь здесь можно обучиться или повысить квалификацию по ряду рабочих специальностей. А с начала октября появилась ещё и возможность дистанционного обучения на водителя электротранспорта. И для всех педагогов Учебного комбината День учителя – такой же профессиональный праздник, как и профильные, чисто транспортные даты. В знак особого уважения студенты УКК поздравляют своих учителей не только в прозе, но и в стихах.

Ярославу Фомичёву, преподавателю сектора по профессиональному обучению и повышению квалификации водителей трамвая (троллейбуса) от Анны Ключник из 5 трамвайной группы:

Обучать - нелёгкая задача,

Научить - задачка посложней.

Ярослав Викторович - учитель настоящий,

Кто легко справляется и с ней.

Он, конечно, без сомненья, мастер!

Он, конечно, чудо-педагог!

Все уроки с ним нам очень интересны,

Теперь мы знаем, что такое электричество и ток!

Наталии Косолаповой, преподавателю сектора по профессиональному обучению и повышению квалификации водителей трамвая (троллейбуса) от благодарных учеников 7 троллейбусной группы:

Дорогая Наталья Борисовна!

Вы - мастер своего дела,

ПДД объясняете умело!

Спасибо Вам за знания и труд,

За то, что в жизни нам поможете, коль нужно тут.

Желаем счастья и здоровья,

Успеха, радости, терпенья,

Пусть будет всё у Вас с любовью,

И ждут Вас новые свершенья!