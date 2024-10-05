Студенты Учебно-курсового комбината поздравляют своих педагогов

На фото: мастер производственного обучения вождению троллейбуса Ирина Савина с учеником
5 октября преподаватели Корпоративного учебного центра Горэлектротранса принимают поздравления с Днём учителя. Современный Учебно-курсовой комбинат готовит не только водителей трамвая и троллейбуса. Список учебных программ в УКК существенно расширен, теперь здесь можно обучиться или повысить квалификацию по ряду рабочих специальностей. А с начала октября появилась ещё и возможность дистанционного обучения на водителя электротранспорта. И для всех педагогов Учебного комбината День учителя – такой же профессиональный праздник, как и профильные, чисто транспортные даты. В знак особого уважения студенты УКК поздравляют своих учителей не только в прозе, но и в стихах.
Ярославу Фомичёву, преподавателю сектора по профессиональному обучению и повышению квалификации водителей трамвая (троллейбуса) от Анны Ключник из 5 трамвайной группы:
Обучать - нелёгкая задача,
Научить - задачка посложней.
Ярослав Викторович - учитель настоящий,
Кто легко справляется и с ней.
Он, конечно, без сомненья, мастер!
Он, конечно, чудо-педагог!
Все уроки с ним нам очень интересны,
Теперь мы знаем, что такое электричество и ток!
Наталии Косолаповой, преподавателю сектора по профессиональному обучению и повышению квалификации водителей трамвая (троллейбуса) от благодарных учеников 7 троллейбусной группы:
Дорогая Наталья Борисовна!
Вы - мастер своего дела,
ПДД объясняете умело!
Спасибо Вам за знания и труд,
За то, что в жизни нам поможете, коль нужно тут.
Желаем счастья и здоровья,
Успеха, радости, терпенья,
Пусть будет всё у Вас с любовью,
И ждут Вас новые свершенья!