107 лет Трамвайному парку № 5

7 октября – праздничная дата для трамвайного парка Выборгского района. В этот день в 1917 году из ворот депо на Сердобольской улице вышли первые вагоны. Интересно, что официально парк был открыт ещё 29 сентября (по новому стилю), непосредственно в день рождения петербургского трамвая. Сегодня один из старейших в Петербурге парков, исторически известный также как Ланской и трампарк им. Калинина, активно развивается, осваивает беспилотные технологии, и находится в авангарде транспортного обслуживания населения.

Современный Трамвайный парк № 5 обслуживает 9 маршрутов в четырёх районах Санкт-Петербурга: Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Приморском. Общая протяжённость маршрутной сети составляет 121,5 км, подвижной состав насчитывает 145 вагонов.

«Свой 107 день рождения наш парк встречает в расцвете своих сил и возможностей. Благодаря программе развития Горэлектротранса "Сохраняя историю, движемся в будущее" обновляется подвижной состав и инфраструктура предприятия. За 2024 год получено 14 односекционных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода модели 71-628. На площадке ПТО «Шаврова» организовано проведение испытаний первого беспилотного трамвая на базе вагона модели 71-923М «Богатырь». Наши пассажиры всё чаще радуются новым современным красивым вагонам, в которых и комфортно, и безопасно. Но самое главное – это наш профессиональный и дружный коллектив, который, несмотря на столь уважаемый возраст парка, продолжает молодеть. А там, где опыт соединяется с молодостью – там и успех! Желаю всем работникам нашего парка отличного здоровья, семейного благополучия и успешной работы на благо любимого города!» - поздравил коллектив директор Трамвайного парка №5 Александр Касаткин.

Добавим, что вагоны Трамвайного парка № 5 ежедневно перевозят в среднем свыше ста тысяч пассажиров. Количество перевезённых только в текущем году пассажиров составило без малого 21 млн человек. Надёжные и стабильные перевозки обеспечивают 778 сотрудников.