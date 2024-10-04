Студенты Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта подвели итоги практики в ГЭТ

Фото: Светлана Пашковская

С 5 апреля по 4 октября студенты 4 курса очного отделения Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта специальности «Энергоснабжение (по отраслям)» проходили производственную практику на объектах Энергохозяйства. На итоговой встрече с руководством ГЭТ практиканты выразили желание вернуться на предприятие уже в качестве молодых специалистов.

Участие во встрече по итогам практики приняли главный инженер Горэлектротранса Константин Шостак, начальник Энергохозяйства Александр Щербань, начальник тяговых подстанций Екатерина Гуртовая, главный инженер контактной сети Алексей Ладейщиков, представители Управления по персоналу. Константин Шостак и Александр Щербань рассказали будущим коллегам о перспективах развития энергетической системы предприятия и о модернизации объектов Энергохозяйства.

Производственную практику в ГЭТ прошли 10 студентов, они в свою очередь поделились впечатлениями о практике и карьерными планами. Девушки трудились на тяговых подстанциях, молодые люди осваивали азы профессии на объектах контактной сети и в оперативно-ремонтном отделе тяговых подстанций Энергохозяйства. Все они отметили высокий профессионализм работников службы, особо подчеркнув дружескую атмосферу в трудовом коллективе.

Студенты техникума намерены связать с Горэлектротрансом своё профессиональное будущее, а некоторые захотели уже сейчас совмещать учёбу с работой в Энергохозяйстве. В Горэлектротрансе проработают такую возможность.

В ближайшее время студентам предстоит защита практики, для которой они готовят отчёты и презентацию. Также будущие энергетики планируют писать дипломные работы на темы, предложенные представителями Горэлектротранса.