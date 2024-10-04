Обязанность быть первым: Троллейбусному парку №1 сегодня 84 года

История нынешнего Троллейбусного парка №1 началась с подразделения на Сызранской, 15. Дата выпуска первых троллейбусов с этой площадки – 4 октября 1940 года – считается днем рождения Троллейбусного парка №1, самого большого в структуре петербургского Горэлектротранса и крупнейшего троллейбусного предприятия в Европе. В наши дни Троллейбусный парк №1 занимает территорию на Ленинском проспекте и обслуживает 18 маршрутов. В то же время историческая площадка «первого парка» на Сызранской продолжает служить делу пассажироперевозок и является местом обучения и тренировки водительского состава, адресом проведения городских и всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Лидерами конкурсов-2024, кстати, тоже стали представители Троллейбусного парка №1 – Игорь Корнилов и Андрей Долгоруков.

Троллейбусный парк №1, изначально открывшийся на Сызранской в 1940 году, стал первым троллейбусным парком Ленинграда. Хотя троллейбусное движение в городе запустили ещё в 1936 году, своего парка у троллейбусов не было. Пока строился «первый троллейбусный» они обслуживались в трамвайном парке им. Смирнова в Центральном районе.

Когда вокруг Ленинграда сомкнулось блокадное кольцо, Троллейбусный парк №1 оказался на границе фронта, а его деятельность как транспортного предприятия приостановлена. В 1942-1943 годах территорию парка занимала воинская часть по ремонту лёгкого автоматического оружия и мотоциклов.

После войны профильная работа Троллейбусного парка №1 возобновилась, при этом он стал полигоном для опытов Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома. Здесь внедряли новую технику и наблюдали за тем, как она себя поведет при постоянной эксплуатации. Также во второй половине XX века парк стал передовой презентационной и обучающей площадкой, с миссией обмена опытом его неоднократно посещали международные делегации. Кроме того, Троллейбусный парк №1 стал центром притяжения для водителей троллейбуса из разных городов России, которые ехали в Ленинград для повышения своей квалификации.

На сегодняшний день выпуска троллейбусов с Сызранской нет, хотя эта площадка продолжает входить в структуру современного Троллейбусного парка №1, который располагается теперь на Ленинском проспекте. В 2009 году произошло слияние исторического Троллейбусного парка №1 на Сызранской улице и парка № 4 на Ленинском проспекте, объединенных под эгидой Троллейбусного парка №1.

Традиции первенства Троллейбусный парк №1 сохраняет и в наши дни. Сегодня это самый большой троллейбусный парк в структуре петербургского Горэлектротранса, а также крупнейшее троллейбусное предприятие в Европе. Троллейбусный парк №1 обслуживает 18 маршрутов, в их числе - 6 линий троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Троллейбусы, выходящие с площадки на Ленинском проспекте, обслуживают маршруты №№ 15, 17, 20, 24, 26, 29, 32, 35, 36, 37, 39,41, 42, 44, 45, 46, 47, 48.

Современный Троллейбусный парк №1 на Ленинском – это новые маневренные троллейбусы, оснащенные самыми актуальными техническими решениями, и высококлассные специалисты. Парк укомплектован 288 единицами подвижного состава, в их числе 106 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 27 сочлененных троллейбусов особо большой вместимости («гармошек»), на которых трудятся 587 водителей, из них почти половина - женщины.