7 октября трамвай №1 возвращается на Васильевский остров

7 октября с возвращением трамвайного движения на Косую линию В.О. и Детскую улицу возобновляется классическая схема организации трамвайного движения на Васильевском острове. После девятилетнего перерыва возобновляется работа трамвая № 1, которая была приостановлена в связи со строительством станции метро «Горный институт». Также возвращается на прежнюю трассу трамвай № 40, теперь он снова будет следовать от Детской улицы до Тихорецкого проспекта.

Трамвайный маршрут № 1 ведет свою историю с 1908 года: тогда он курсировал между Нарвскими воротами и Финляндским вокзалом. За долгие годы своего существования он неоднократно изменялся, сокращался, закрывался и снова возобновлялся. В своем современном виде маршрут был запущен в 2011 году: трамвай № 1 следовал от улицы Кораблестроителей до Детской улицы. А 16 июля 2015 года маршрут закрыли на период строительства станции метро «Горный институт» в связи с невозможностью проезда на трамвайное кольцо на Детской улице.

И вот теперь трамвай № 1 возвращается на Васильевский остров на свою прежнюю трассу: от улицы Кораблестроителей по Наличной до Среднего проспекта, делая поворот на 22-ю линию, он проследует по Косой линии до Детской улицы. На линию выйдут 4 вагона, которые будут работать только по рабочим дням. Протяженность маршрута составляет 6,1 км. Обслуживать маршрут будут новые двухсекционные трамваи «Довлатов».

Изменения, связанные с возвращением на привычную трассу, коснутся и трамвая № 40: теперь при движении от Тихорецкого проспекта трамвай будет делать поворот на 22-ю линию В.О. и следовать по Косой линии до Детской улицы.

Трамваи следуют (с 7 октября):

№ 1: к/ст «Улица Кораблестроителей» – Наличная ул. – Малый пр. В.О. – Гаванская ул. – Средний пр. В.О. – 22-я линия В.О. – Косая линия – к/ст «Детская улица».

№ 40: к/ст «Тихорецкий проспект» - Политехническая ул. - пл. Мужества - 2-й Муринский пр. - Светлановская пл. - пр. Энгельса - Сердобольская ул. - Торжковская ул. - ул. Академика Крылова - Ушаковский мост - Каменноостровский пр. - Песочная наб. - Вяземский пер. - наб. р. Карповки - Петропавловская ул. - ул. Л. Толстого - ул. Котовского - ул. Чапаева - ул. Куйбышева - Кронверкский пр. - пр. Добролюбова - Тучков мост - 1-я и Кадетская линии В.О. - Средний пр. – 22-я линия В.О. – Косая линия – к/ст «Детская улица».

!!! Вниманию автомобилистов: парковка, стихийно возникшая на разворотном трамвайном кольце на Детской улице, теперь запрещена. СПб ГУП «Горэлектротранс» призывает автомобилистов быть внимательными и не препятствовать регулярному движению на трамвайном кольце.