Объединённый молодёжный совет транспортников поднял кадровые вопросы отрасли

Фото: Комитет по транспорту

Представитель Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Роман Рудников принял участие во втором заседании нового Молодёжного совета организаций транспортной отрасли Санкт-Петербурга, созданного летом-2024. Встреча коллег состоялась в Петербургском метрополитене, среди ключевых тем обсудили привлечение кадров на транспортные предприятия города.

Председатель Молодёжного совета транспортной отрасли Ольга Сорокина из Петербургского метрополитена обратила внимание участников встречи на проблему кадрового «голода», в том числе среди молодых специалистов, поэтому на заседании говорили о важности профориентационной работы на предприятиях и взаимодействия с учебными заведениями.

Об опыте петербургского Горэлектротранса поделился с коллегами начальник Производственно-технического отдела Энергохозяйства Роман Рудников.

«Я рассказал, что на нашем предприятии отлажена система кадрового резерва, со многими учебными заведениями заключены соглашения о сотрудничестве и ведётся совместная профориентационная работа. Например, недавно мы начали осваивать новую форму такого сотрудничества: дуальное обучение, которое на базе ГЭТ проходят студенты Академии транспортных технологий. Сами работники Горэлектротранса тоже имеют возможность повышения своей квалификации – как на базе учебных заведений города, так и в нашем Учебно-курсовом комбинате ГЭТ. Безусловно, привлекательной для молодёжи является и наша корпоративная жизнь, самым ярким событием которой я бы назвал конкурс «Быть здоровым легко», о котором я тоже рассказал на заседании», - поделился представитель Горэлектротранса в Объединённом молодёжном совете Роман Рудников.

Также участники заседания обсудили текущую работу Объединённого молодёжного совета и молодёжную политику городских транспортных предприятий. Впереди – разработка и согласование плана работы Совета на 2025 год.