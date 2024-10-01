В Горэлектротрансе вручили правительственные награды транспортникам-участникам СВО

1 октября в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялась церемония награждения работников Горэлектротранса памятным знаком «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга». Правительственные награды вручил директор СПб ГУП «Горэлектротранс». Также работников, представленных к награде, от лица администрации Санкт-Петербурга поблагодарил заместитель председателя Комитета по транспорту Ренат Ягудин.

Программа церемонии началась с показа фильма о Мариуполе. В своём приветственном слове директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал коллегам, что петербургские транспортники не только выполняют боевые задачи на фронте, но и оказывают содействие в восстановлении мирной жизни в Мариуполе. В частности, с помощью работников ГЭТ в Мариуполе было восстановлено трамвайное движение.



Денис Минкин вручил членам коллектива Горэлектротранса-участникам СВО памятные знаки «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга». Награда была учреждена правительством Санкт-Петербурга в 2024 году для того, чтобы отметить заслуги защитников Отечества и людей, которые помогают бойцам на передовой.

«Это отражение благодарности вам от всех нас, от города - за то, что вы воевали, за то, что вы стояли в том числе и за нас, прикрыли нас грудью. Это знак определённого извинения за то, что мы не были с вами рядом: так распорядилась судьба. Я и от себя, и от Горэлектротранса хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы выстояли, выдержали, за то, что сейчас пришли сюда», - сказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

На церемонии минутой молчания почтили память тех, кто уже не вернётся к своим семьям. Однако в этот день их лица были среди участников церемонии, к их портретам возложили гвоздики. Памятные знаки погибших бойцов пришли забрать матери, жёны и дети. Денис Минкин отметил, что боль потери – это общая боль, но для родных она всегда останется острой.



После завершения церемонии директор Горэлектротранса побеседовал с работниками предприятия-участниками СВО и их родственниками о насущных вопросах, индивидуальных для каждой отдельной семьи.

Некоторые участники СВО уже вернулись в ряды коллектива Горэлектротранса. Среди награждаемых сегодня были нынешние работники Трамвайного парка № 3 и Троллейбусного парка № 3.