В УКК появился дистанционный теоретический курс для будущих водителей трамвая и троллейбуса

Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранса» развивает инновационный подход к профессиональной подготовке работников электротранспорта. С сентября 2024 года в УКК появился новый цифровой формат обучения. Теперь будущие водители трамвая и троллейбуса могут пройти курс теории дистанционно. Это нововведение позволит студентам УКК совмещать работу с учёбой, экономить на съёме жилья в Санкт-Петербурге и получать базовые профессиональные знания, не выходя из дома.

30 сентября в Учебно-курсовом комбинате стартовал новый курс обучения сразу для двух групп: трамвайной и троллейбусной. В первом потоке, который начал теоретическое обучение с помощью дистанционных технологий, 18 человек. Все обучающиеся уже получили доступ к лекциям и видеоматериалам с теоретической базой по каждой теме курса, которые были специально переработаны и актуализированы специалистами УКК для нового формата. Важный элемент подготовки – итоговое тестирование в конце каждой недели обучения. Это позволит отслеживать прохождение курса по всем дисциплинам, а также начислять стипендию по результатам успеваемости – вознаграждение у слушателей дистанционного курса будет таким же, как и у очников.

Новый формат уже зарекомендовал себя с положительной стороны. В начале сентября в УКК начала онлайн обучение тестовая группа, в которой участвовали 2 будущих водителей троллейбуса. Студентки этой группы выбрали дистанционное обучение по схожим причинам – им не хватало стипендии для того, чтобы обеспечить свои семьи, а работа не позволяла приходить каждый день на занятия. На данный момент обе студентки успешно изучают учебные материалы и сдают итоговые тесты.

«Многие студенты УКК вынуждены подрабатывать в период учёбы, так как у них есть семьи, которые они обеспечивают. Поэтому мы решили разработать теоретический курс, который можно было бы пройти онлайн, после работы или в другое удобное для человека время. Уверен, что это позволит сделать обучение более доступным и удобным для всех желающих освоить профессию водителя трамвая или троллейбуса. Дистант предоставит возможность учиться в любое удобное время и в любом месте, где есть доступ к Интернету. Это сделает процесс подготовки кадров более гибким, кроме того, онлайн обучение позволит сэкономить студентам время и деньги, которые раньше тратились на дорогу до УКК и проживание в другом городе», – отметил преимущества нового формата директор Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс» Данила Михеев.

Однако это не означает, что Учебно-курсовой комбинат полностью отказывается от очного теоретического обучения. Отныне студенты УКК могут самостоятельно определить наиболее удобный способ получения теоретических знаний: на этапе зачисления будущие водители будут выбирать, хотят ли они проходить теоретический курс дистанционно или в очном формате.

Независимо от выбранного способа подготовки студенты УКК будут изучать одни и те же дисциплины в полном объёме. Освоить теоретической курс можно будет за 10 недель. За это время будущие водители получат знания о правилах дорожного движения, устройстве транспортного средства, основах электротехники, охраны труда и других базовых дисциплинах. После успешного прохождения теоретического курса студенты сдадут зачёты преподавателям УКК, после чего приступят к учебной практике, которая будет проходить в очном формате для всех.

На этапе учебной практики студенты УКК будут учиться управлять транспортным средством под руководством опытных наставников на специальном подвижном составе, который оборудован опознавательными знаками, дополнительным сидением и дополнительными органами управления.

После освоения навыков вождения на учебном подвижном составе будущие водители троллейбуса отправятся на пассажирскую практику, а водители трамвая пройдут стажировку в трамвайных парках. Пройдя полной курс обучения, выпускники получат документ о присвоении квалификации. Прошедшим обучение гарантировано трудоустройство на стабильном, постоянно развивающемся и современном предприятии.