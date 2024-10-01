Александр Бельский по случаю дня пожилого человека поблагодарил за труд старейшего работника Горэлектротранса Валентина Кузьминского

Фото с сайта Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Председатель Законодательного собрания Санкт Петербурга Александр Бельский вручил благодарность Законодательного Собрания специалисту отдела социальной политики петербургского Горэлектротранса Валентину Кузьминскому. Благодарность вручена за большой личный вклад в развитие городского электрического транспорта, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием со дня рождения. Накануне Валентин Кузьминский в сопровождении директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина посетили Законодательное собрание по приглашению Александра Бельского.

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Свой 90-летний юбилей специалист отдела социальной политики Горэлектротранса Валентин Кузьминский встретил 25 августа. Праздничная дата пришлась на его отдых в Геленджике в рамках предоставляемого администрацией Горэлектротранса бесплатного санаторно-курортного лечения. После возвращения на работу Валентина Григорьевича поздравили его коллеги-транспортники на дружеском чаепитии, а председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский пригласил юбиляра в Законодательное Собрание, где в торжественной обстановке вручил ему благодарность. Также для ветерана провели экскурсию по Мариинскому дворцу.

Валентин Кузьминский родился 25 августа 1934 года в Тихвине. В осаждённом Ленинграде он провёл ребёнком самую страшную зиму с 1941 на 1942 год. С 1958 года и до прихода в Горэлектротранс трудился в Ленинградском научно-исследовательском радиотехническом институте. С 2007 года работал кондуктором в Троллейбусном парке № 1, Трамвайном парке № 1. В 2023 году был назначен на должность специалиста отдела социальной политики Горэлектротранса, где занимается вопросами, связанными с укреплением здоровья работников и корпоративной сплочённости.

При этом Валентин Кузьминский ведёт активную общественную жизнь, является неизменным участником памятных мероприятий и встреч со школьниками и молодёжью. Так, в результате этого общения ученики школы № 543 даже создали постановку о блокадном трамвае, подготовленную по мотивам воспоминаний Валентина Григорьевича, которыми он всегда охотно делится с детьми.

Ещё один яркий факт из современной биографии Валентина Кузьминского. В 2021 году во время презентации комплексной программы развития Горэлектротранса губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову именно Валентин Григорьевич озвучил идею по запуску в центре города новых современных трамваев, стилизованных под любимые ленинградские модели ЛМ-33 или ЛМ-57 – в целях сохранения исторической преемственности и памяти о роли трамваев в жизни города. Впоследствии это предложение было реализовано при создании вагонов «Довлатов» и «Достоевский».