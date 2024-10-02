Контракт на прямую поставку 22 трамваев «Довлатов» исполнен

Один из двух заключенных контрактов на поставку «литературных» вагонов для центра Петербурга полностью исполнен. Напомним, всего Трамвайный парк №3 СПб ГУП «Горэлектротранс» будет укомплектован 76 современными вагонами в ретростиле, которые поставляются по двум контрактам: лизинговому (на 54 вагона «Довлатов» и «Достоевский») и прямому (на 22 вагона «Довлатов»). По прямому контракту СПб ГУП «Горэлектротранс» с АО «Уралтрансмаш» последний, двадцать второй, вагон «Довлатов» на днях поступил на предприятие и прошёл процедуру приемки.

Двухсекционный трамвай «Довлатов» представляет собой первый в России полностью низкопольный вагон, который может маневрировать в габаритах исторического путевого хозяйства и вписываться в кривые малого радиуса в 14 метров. Модель специально разработана под условия эксплуатации одного из старейших в городе Трамвайного парка №3 (объект охраны КГИОП). До этого здесь могли эксплуатироваться только высокопольные вагоны или модели с частично низким полом.

За основу облика новых моделей, созданных для работы в центре Петербурга, взяли внешность вагонов 50-60 годов. Однако из «исторических мотивов» в вагонах только сам обвес кузова, выполненный из композитных материалов. Во всём остальном «Довлатов» - это современный трамвай с самыми передовыми техническими решениями и системами.

«Довлатов», как и все новые трамваи, поступающие в Горэлектротранс с 2022 года, оснащен системами активной безопасности и помощи водителю на базе российских разработок в области искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Абсолютной новинкой в трамваестроении является оснащение вагона интерактивным окном-экраном «Белые ночи» с навигационной и туристической информацией, а также со специальным разделом, посвященным блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Прозрачное окно-экран представляет собой разработку петербургского производителя и позволяет не только отслеживать движение по маршруту в реальном времени, но и совершать виртуальные экскурсии по достопримечательностям и музеям Петербурга по ходу следования.

Поставки завершены по прямому контракту на производство 22 трамваев «Довлатов». Также в настоящий момент продолжает действовать лизинговый контракт, заключенный между СПб ГУП «Горэлектротранс» и АО «Сбербанк Лизинг» 18 апреля 2022 года. Он предусматривает поставку 12 двухсекционных вагонов «Довлатов» и 42 трехсекционных двухкабинных трамваев «Достоевский». Платежи по лизингу будут осуществляться в течение 7 лет - до 2030 года.

С учетом поставок по обоим контрактам на сегодняшний день в СПб ГУП «Горэлектротранс» получено 27 «Довлатовых» и 12 «Достоевских».

Над разработкой моделей двухсекционного «Довлатова» и трехсекционного «Достоевского» АО «Уралтрансмаш» работал при активном участии специалистов СПб ГУП «Горэлектротранс».