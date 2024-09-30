«Петербургские магистрали»: вышел в свет сентябрьский номер газеты

117-летие петербургского трамвая, День здоровья в финале сезона БЗЛ-2024, новинки Энергохозяйства и важные соглашения в целях реализации программы Года содействия людям с ограниченными возможностями – эти и другие главные темы из жизни Горэлектротранса представляет первый осенний выпуск «Петербургских магистралей».

29 сентября петербургский трамвай встречал 117-й день рождения. С тёплой ностальгией

и смелыми прогнозами на будущее петербуржцы чествовали свой любимый транспорт на большой воскресной выставке «Трамваи Петербурга» в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Самыми почётными гостями стали юные петербуржцы, которые наполнили воскресный день праздничным трамвайным звоном, примеряя на себя рабочее место вагоновожатых.

Программу Года содействия людям с ограниченными возможностями продолжило подписание соглашения о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и РООИ «Свет Феникса» в целях повышения качества обслуживания маломобильных групп населения. Торжественная церемония подписания соглашения состоялась в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ и продолжилась для маломобильных участников мероприятия экскурсией на трамвае «Достоевский», которая заложила новую экскурсионную традицию на предприятии.

Рабкоры Энергохозяйства рассказывают о внедрении в систему электроснабжения ГЭТ модульной тяговой подстанции № 91 на пересечении ул. Руставели и пр. Луначарского. Новая подстанция не только повысит надёжность электроснабжения трамвайных маршрутов №№ 100, 57, 51, но и заложит потенциал для увеличения пассажиропотока в Калининском районе.

В Горэлектротрансе приступили к дуальному обучению студенты Академии транспортных технологий по специальностям «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Будущие транспортники освоят азы профессии на базе Энергохозяйства и Трамвайного парка № 5. Со студентами работают дипломированные преподаватели – работники ГЭТ, прошедшие соответствующее обучение в Учебно-курсовом комбинате по различным направлениям.

83-й годовщине начала блокады Ленинграда посвящена рубрика «Библиотека ГЭТ». Рассказываем о книге главного инженера трампарка им. Скороходова, популяризатора истории Ораниенбаумской электрической линии Леонида Питкянена «Переход через Ладогу в декабре 1941 года». Книга, в которой Леонид Германович живописал один из самых драматичных эпизодов своей военной биографии, хранится в новом фронтовом филиале ЭВК ГЭТ в Стрельне.

Большой семейно-спортивный праздник в ДОЛ «Зарница» подтвердил девиз популярного корпоративного конкурса Горэлектротранса «Быть здоровым легко» (БЗЛ). Представители всех 18 команд, участвовавших в сезоне БЗЛ-2024, подвели итоги конкурса, вспомнили самые яркие моменты, а заодно вновь посоревновались на ловкость, смекалку и командный дух. Символично победил «Позитив» - команда Трамвайного парка № 1. Директор Горэлектротранса Денис Минкин вручил команде-лидеру сертификат на заявочный приз.

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