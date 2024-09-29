Петербуржцы поздравили трамвай со 117 днём рождения

Петербургский трамвай встретил свое 117-летие в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта. Поздравить любимый городской транспорт с днём рождения пришли более 500 человек. На большом празднике вниманию горожан были представлены современные трамваи поставки 2024 года – «Львёнок», «Достоевский», «Довлатов», трамвай УКВЗ, снегоочистительный и учебный вагоны предприятия, а также их предшественники - трамвайные раритеты. На площадке старинного Василеостровского трамвайного парка все желающие могли принять участие в мастер-классе от Аварийно-восстановительной службы «Носорог» и испытать свою удачу в беспроигрышной лотерее, в ходе которой можно было выиграть встречу с директором предприятия Денисом Минкиным.

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День рождения трамвая стал поистине семейным праздником, объединившим разные поколения горожан. Маленькие посетители восторгались стильным новым подвижным составом, особенно произвели впечатление красочный вагон «Богатырь», яркий трамвай «Львёнок» производства ПК ТС и вагон Усть-Катавского вагоностроительного завода, а также необычные трамваи «Довлатов» и «Достоевский» от АО «Уралтрансмаш», стилизованные под трамвайную моду конца 50-х годов и построенные специально для работы в центре Петербурга. Отдельного внимания удостоились ещё одни новинки предприятия - снегоочистительный вагон Службы пути и учебный вагон из арсенала Корпоративного учебного центра ГЭТ (Учебно-курсового комбината).

Взрослые в свою очередь окунулись в атмосферу трамвайной старины и, как со старыми друзьями, встретились с трамваями, многие из которых знакомы им с детства. В ретроколлекции были представлены вагоны разных исторических эпох: реплика вагона конки № 114, «Брешка» (реплика первых английских вагонов «Brush»), блокадные трамваи МС-1, МС-2, ЛМ-33, послевоенный трамвайный поезд «Слон» – ЛМ-ЛП-49, советские «Аквариум» ЛМ-68 и «Машка» ЛМ-68М. Особенно гостей заинтересовал единственный в мире грузовой трамвай ГМ-33, который появился в экспозиции ЭВК ГЭТ в 2024 году. ГМ-33 - трамвай 1940 года, произведённый на ленинградском Вагоноремонтном заводе № 1 (ВАРЗ-1). Этот вагон застал блокаду и после завершения эксплуатации в качестве пассажирского трамвая в конце 70-х годов был переоборудован в грузовой трамвай.

«В день рождения нашего Санкт-Петербургского трамвая мы решили пригласить себе в гости жителей и гостей города, чтобы отпраздновать вместе очередную праздничную дату. Сегодня мы рады показать как новые трамвайные вагоны, которые в настоящее время поступают к нам в город и уже эксплуатируются на улицах города, так и заслуженных «старичков», хранящих дух и историю Петербурга. Также мы приоткрыли немножко нашу внутреннюю рабочую жизнь, показали наши современные учебные трамвайные вагоны, на которых начинающие водители приобретают первые навыки вождения, дали возможность увидеть снегоочистительный вагон, который обычный житель очень редко может увидеть на улицах города, показали работу аварийно-спасательной службы «Носорог», - поделился руководитель проекта центра управления проектами ЭВК ГЭТ Артем Михайлов.

Посетители старинного депо Василеостровского трамвайного парка стали не просто гостями, но и активными участниками праздника. Аварийно-восстановительная служба «Носорог» провела для них мастер-класс по устранению аварий на путях. Сотрудники службы продемонстрировали работу при помощи спецтехники, а также показали в действии автогидроподъёмник, напоминающий рог носорога и давший название службе. Все желающие могли примерить перчатки и каску «носорогов», поработать их оборудованием и почувствовать себя настоящими специалистами «трамвайной скорой».

Особой популярностью пользовалась беспроигрышная лотерея, в ходе которой были разыграны экскурсии в Учебно-курсовой комбинат, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк, Трамвайный парк № 8, а также бесплатные поездки на трамвае с экскурсией по историческому маршруту Оранэлы и на туристическом трамвае по маршруту «Т1». Главным же призом стал лотерейный билет на встречу с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным. Победитель получил возможность попасть на приём к руководителю ГЭТ и пообщаться с ним на интересующие темы.

День рождения петербургского трамвая показал, что петербуржцы вот уже 117 лет сохраняют любовь к этому виду транспорта, а сам трамвай остаётся символом технического прогресса и залогом счастливого транспортного будущего Санкт-Петербурга на фоне программы развития СПб ГУП «Горэлектротранс» «Сохраняя историю, движемся в будущее».