Студенты Академии транспортных технологий ознакомились с историей электротранспорта в ЭВК ГЭТ

Студенты 1 курса Академии транспортных технологий (АТТ) посетили с экскурсией Экспозиционно-выставочный комплекс петербургского Горэлектротранса. Ребята под руководством опытных экскурсоводов смогли окунуться в далёкое прошлое электрического транспорта, сравнить устройство трамваев и троллейбусов разных эпох, а также узнать, какой технологический рывок за последние годы они совершили.

Экскурсия по старинному депо Василеостровского трамвайного парка была построена так, чтобы все обучающиеся смогли увидеть, каким непростым был путь развития петербургского электротранспорта. Студентам показали устройство пассажирского салона и кабины водителя, рассказали, какие изменения претерпела конструкция тележек трамвайных вагонов и двигателей троллейбуса. Кроме того, сотрудники ЭВК ГЭТ наглядно показали будущим транспортникам, как была устроена система управления около века назад и какой она стала сейчас.

Экскурсия состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Академией транспортных технологий. Соглашение предусматривает прохождение студентами 3 курса практики в подразделениях предприятия. После окончания академии многие студенты возвращаются в Горэлектротранс и начинают строить профессиональную карьеру на одном из самых востребованных транспортных предприятий города.

Напомним, что в августе между Горэлектротрансом и АТТ было заключено ещё одно соглашение, в рамках которого студенты приступили к дуальному обучению на площадках предприятия. Одна группа освоит азы профессии на базе Трамвайного парка № 5, вторая пройдёт обучение на объектах Энергохозяйства. Со студентами работают дипломированные преподаватели – работники ГЭТ, прошедшие соответствующее обучение в Корпоративном учебном центре Горэлектротранса (Учебно-курсовом комбинате).