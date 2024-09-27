Пассажиры электротранспорта смогут протестировать оплату проезда виртуальным «Подорожником»

Пассажирам трамваев и троллейбусов будет доступен еще один способ оплаты проезда – с помощью виртуального проездного билета (ВПБ). Пока такая техническая возможность доступна только в тестовом режиме для участников фокус-группы. Присоединиться к ней и принять участие в тестировании может каждый: необходимо заполнить заявку на сайте «Организатора перевозок».

Протестировать виртуальный «Подорожник» можно в современных трамваях и троллейбусах новых моделей. Оборудование с возможностью оплаты проезда ВПБ отмечено стикером с эмблемой ВПБ, либо отображением такой эмблемы на экране валидатора. В настоящее время новый способ оплаты проезда будет доступен на части подвижного состава Горэлектротранса, в том числе в трамваях с желтыми валидаторами. Но уже к концу года предприятие планирует обновить систему оплаты проезда на всем подвижном составе.

С помощью нового приложения можно будет не только оплатить проезд, но и пополнить баланс проездного билета. Кроме того, приложение даст возможность посмотреть историю поездок и историю совершенных платежей.

Тестирование доступно для пользователей смартфонов на операционных системах Apple IOS версии 13.4 и новее, а также на Android 8 и новее. Чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку на сайте ГКУ «Организатор перевозок»: https://orgp.spb.ru/prilozhenie/.

Напомним, сейчас пассажиры городского наземного общественного транспорта могут оплатить проезд «Единой картой петербуржца» (в том числе через приложение), «Подорожником», банковской картой, поддерживающей бесконтактную оплату (в том числе через приложение), едиными проездными билетами, разовым проездным билетом по «гостевому» тарифу (QR-билет), а также с помощью Системы быстрых платежей (СБП) на некоторых трамвайных маршрутах.