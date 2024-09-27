117 лет народной любви: ко дню рождения петербургского трамвая

29 сентября 1907 года из ворот Василеостровского трамвайного парка вышел первый электрический трамвай – так в столице Российской империи началось регулярное трамвайное движение. За 117 лет практически беспрерывной работы трамвай стал настоящим символом Петербурга и поистине народным общественным транспортом.

«На тротуарах Адмиралтейского проспекта, против Александровского сада масса публики. Тут же на путях в два ряда десять новеньких, с иголочки, трамвайных моторо-вагонов. Проспект усыпан. Всюду необыкновенная чистота. Вагоновожатые в новеньких блестящих тужурках…». «Звучат тосты, провозглашается многолетие. Шампанское льется рекой…», – так корреспондент газеты «Петербургский листок» описывает знаменательный сентябрьский день 1907 года, когда в Санкт-Петербурге появился новый общественный транспорт – электрический трамвай. В первый рейс до 8-й линии Васильевского острова отправились вагоны с высокими гостями, весь путь которых сопровождался шумом и ликованием горожан. По окончании торжественных мероприятий «все вагоны переполняются, и начинается регулярное движение за плату». Первые трамваи везли пассажиров от Главного штаба до Большого проспекта В.О.

С тех пор трамвай разделял с городом и радость, и горе. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо, а 8 декабря в городе прекратилась подача электроэнергии, и регулярное трамвайное движение остановилось. Ольга Берггольц вспоминала: «И у Лавры на путях цепь трамваев с выбитыми стеклами, с сугробами на скамейках. Тоже стоят… Неужели мы в этом когда-то ездили? Странно!» Беспримерного мужества и упорства потребовало это страшное время от работников Трамвайно-троллейбусного управления, но они победили: 8 марта 1942 года началось движение грузовых трамваев, а уже 15 апреля по улицам Ленинграда вновь поехали вагоны с пассажирами. Раздавшийся на замерших улицах трамвайный звонок стал символом надежды для тысяч продолжавших бороться за жизнь ленинградцев.

За более чем вековую историю трамвай в городе на Неве переживал и взлёты, и падения. К концу 1980-х годов ленинградская трамвайная сеть стала самой разветвлённой в мире: её длина насчитывала более 600 км. В тяжёлые для страны 1990-е она стала стремительно сокращаться, многие маршруты были упразднены. Но уже в новом тысячелетии трамвай постепенно стал возвращать себе былую славу.

Сегодня петербургский трамвай, как и прежде, продолжает оставаться любимым транспортом горожан. Шагая в ногу со временем, он становится всё более технологичным и прогрессивным. Новый подвижной состав оснащён интеллектуальными системами, при укладке трамвайных путей используются современные технологии и материалы – всё это делает поездки на трамвае быстрыми, комфортными и безопасными.

Петербургский трамвай развивается на фоне своей славной истории. А стать свидетелями этого симбиоза прошлого и настоящего все желающие смогут уже сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса на большой выставке «Трамваи Петербурга», приуроченной ко дню рождения любимого транспорта.

С днём рождения, петербургский трамвай!