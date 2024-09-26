Горэлектротранс и региональная общественная организация инвалидов «Свет феникса» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялись торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и региональной общественной организацией инвалидов «Свет Феникса» и первая в истории предприятия трамвайная экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соглашение направлено на повышение уровня культуры водителей трамвая и троллейбуса и повышение качества обслуживания маломобильных групп населения путем проведения совместных мероприятий. Церемония прошла в рамках Года содействия людям с ограниченными возможностями, объявленного на предприятии в 2024 году приказом директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

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Приветствуя собравшихся, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил важность проведения работы непосредственно с маломобильными гражданами.

«За этой подписью стоит большой объём сотрудничества. Мы стали прислушиваться к вам, пытаться реализовывать то, что вам реально нужно, стали брать ваших товарищей, ваших коллег на работу. И уже есть очень серьёзный результат. Например, Иван Бакаидов пишет у нас технические задания, чтобы людям было легче заезжать на коляске в троллейбус или трамвай. Вместе с Юрием Кузнецовым мы сейчас формируем методики обучения водителей. Он мне сказал потрясающую вещь, я всем привожу этот пример: первое, что должен сделать водитель, когда он выходит к инвалиду на остановку - улыбнуться. То есть продемонстрировать, что для него это естественное обычное дело, и в этом нет никакого дискомфорта - ни для него, ни для других пассажиров. И мы ввели в курс обучения водителей "курсы улыбки"! Мы учим водителей улыбаться, потому что улыбка обеспечивает нормальные человеческие взаимоотношения» - сказал Денис Минкин.

В торжественной обстановке директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает комплексное взаимодействие двух структур для создания более комфортных условий перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Александр Чеботару поблагодарил Горэлектротранс за совместную работу по повышению доступности среды на транспорте, а также за организацию первой в истории предприятия трамвайной экскурсии для маломобильных пассажиров, в том числе колясочников и слабовидящих. Экскурсия продемонстрировала, что современный электрический транспорт готов к выполнению таких задач. Александр Чеботару предложил участникам поездки поделиться своими впечатлениями, чтобы и пожелания особенных пассажиров можно было учесть в дальнейшей работе.

На торжественной церемонии подписания соглашения также присутствовали депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков, заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, исполняющий обязанности директора ГБУ «Городской информационно-методический центр «Доступная среда» Людмила Пишоха, начальник информационно-методического отдела этого ведомства по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Татьяна Богатырева, а также заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «Говорящий город» Алёна Болдышева. Церемония прошла с участием 50 приглашенных человек с ограниченными возможностями здоровья, некоторые из которых являются сотрудниками ГЭТ.

После подписания соглашения маломобильные участники мероприятия на трамвае «Достоевский» отправились на первую в истории Горэлектротранса экскурсию по туристическому маршруту. Директор предприятия Денис Минкин продемонстрировал гостям возможности трамвайного вагона «Достоевский», в том числе рассказал об уникальной петербургской разработке – интерактивном окне-экране «Белые ночи» с навигационной, туристической и исторической информацией. С его помощью можно не только наблюдать пейзаж, но и знакомиться с достопримечательностями по ходу маршрута. Во время поездки пассажирам рассказали о достопримечательностях города и деятельности предприятия, направленной на повышение уровня комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья в электрическом транспорте. Также эта поездка стала тестовой для определения проблемных вопросов в оказании туристических услуг маломобильным гражданам, над которыми нужно поработать.

Подвижной состав становится все более доступным для маломобильных групп населения. Современный электротранспорт имеет пониженный уровень пола и оборудован выдвижными аппарелями. В 2016 году весь подвижной состав Горэлектротранса оснащён системами информирования пассажиров (речевой информатор и бегущая строка).