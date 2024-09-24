Активист-колясочник провёл лекцию для ремонтного персонала Троллейбусного парка № 2

Администрация Троллейбусного парка № 2 совместно с отделом социальной политики петербургского Горэлектротранса организовала практическое занятие по повышению качества обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями. На этот раз участие в практикуме принял не только линейный, но и ремонтный персонал, проводящий в том числе техническое обслуживание оборудования для маломобильных пассажиров. Лекцию провёл активист-колясочник Юрий Кузнецов. Встреча прошла в рамках Года содействия людям с ограниченными возможностями, объявленного на предприятии в 2024 году приказом директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

В ходе занятия Юрий Кузнецов рассказал о том, с какими проблемами чаще всего сталкивается маломобильный пассажир в пути, и что необходимо инвалиду для максимально комфортной поездки на транспорте. Теоретическую часть лекции закрепили в этот же день на практике: слесарям по ремонту подвижного состава продемонстрировали все этапы поездки инвалида в троллейбусе – от выдвижения аппарели до закрепления маломобильного пассажира в салоне подвижного состава и высадки его из транспортного средства. При этом работникам предложили самим выступить в роли особенного пассажира на коляске.

«Очень важно, что сотрудники парка на собственном опыте узнали, как технически происходят посадка, поездка и высадка инвалида из троллейбуса, какие приспособления и технические устройства при этом используются. Такие встречи помогают работникам парка легче ориентироваться в реальных потребностях маломобильных пассажиров, учитывать эти особенности в своей текущей работе по ремонту и обслуживанию подвижного состава. Необходимо отметить, что и сам подвижной состав ГЭТ стал более лоялен к маломобильным пассажирам, постоянно увеличивается общая доля низкопольных троллейбусов и трамваев. Всё это формирует благоприятную среду для пассажиров с ограниченными возможностями», - рассказал начальник ПТО Троллейбусного парка № 2 Дмитрий Здрелюк.

Напомним, что активист-колясочник Юрий Кузнецов уже давно сотрудничает с петербургским Горэлектротрансом. Так, благодаря ему на предприятии внедрено новое устройство для открывания аппарели в подвижном составе. В отличие от тех, что применялись ранее, оно более компактное и удобное. Это устройство Юрий Кузнецов также продемонстрировал в ходе занятия.

Фото Дмитрия Здрелюка

Устройство для открывания аппарели, разработанное по образцу Юрия Кузнецова