Фигурант уголовного дела об обстреле трамвая извинился перед Горэлектротрансом и возместил ущерб

Инцидент произошёл 18 февраля 2024 года. Злоумышленник обстрелял стёкла трамвая, следовавшего по маршруту № 30, совершив тем самым преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 214 УК.РФ (вандализм). Злоумышленника задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время уголовное дело №1-5/2024-87 рассматривается в суде Красногвардейского района.

Задержанным по подозрению в совершении акта вандализма оказался некто Михаил Степанов. Подсудимый полностью признал свою вину, возместил материальный ущерб, а также принёс публичные извинения СПб ГУП «Горэлектротранс». Кроме того, он предостерег других от совершения подобных преступлений перед государством и обществом. По словам Михаила, из уголовного преследования он извлек серьёзный жизненный урок.

Общая сумма денежной компенсации составила порядка 400 тысяч рублей.

Добавим, что наказание по ч. 1 ст. 214 УК.РФ предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.