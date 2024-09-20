Юным пассажирам «детского» трамвая напомнили правила поведения в общественном транспорте

В Горэлектротрансе при поддержке Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжается профилактическая акция «Внимание, дети!», приуроченная к началу нового учебного года и посвящённая предупреждению детского травматизма на дорогах. Сегодня в лекционно-экскурсионный спецрейс из Трамвайного парка № 5 отправился «детский» трамвай, который доставил учащихся школы-интерната № 1 Выборгского района прямиком в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Там детям рассказали об уникальных транспортных экспонатах, а по дороге напомнили правила поведения в общественном транспорте.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения, которая проходит по всей стране с 16 по 20 сентября. Из ворот Трамвайного парка № 5 выехал «учебный класс» на колёсах: трамвай в ярко-жёлтой ливрее с изображением детей снаружи и учащимися 4, 5 и 6 классов школы-интерната № 1 Выборгского района на борту. Он отправился в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, где школьников ждала увлекательная экскурсия.

Но и в пути ребята не скучали: заместитель начальника 5 отделения УГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Светлана Меженская и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Выборгскому району Оксана Селенгинская напомнили ребятам основные правила безопасного поведения в общественном транспорте. О мерах предосторожности при поездках в электрическом транспорте детям рассказали заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, начальник Службы безопасности движения Алексей Лепешкин и директор Учебно-курсового комбината ГЭТ Данила Михеев. Усвоить важные правила ребятам помогла тематическая викторина, по итогам которой все получили памятные сувениры.

В Экспозиционно-выставочном комплексе пассажиров «детского» трамвая посвятили в историю электрического транспорта, ребята увидели уникальные экспонаты: трамваи и троллейбусы разных эпох. Особый интерес детей вызвал эксклюзивный трамвай ГМ-33: единственный в мире грузовой ретротрамвай, не так давно пополнивший коллекцию ЭВК. К слову, увидеть его можно будет на большой выставке «Трамваи Петербурга», которая состоится в Экспозиционно-выставочном комплексе 29 сентября.

«Подобные мероприятия мы проводим с целью обучения подрастающего поколения правилам дорожного движения и правилам безопасного нахождения в общественном транспорте. Очень важно, чтобы дети могли правильно применить полученные знания на практике в повседневной жизни. Главная наша цель – это снижение детского дорожно-транспортного травматизма», – подвёл итоги мероприятия начальник Службы безопасности движения Горэлектротранса Алексей Лепешкин.

