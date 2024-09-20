Работники ГЭТ пересели на велосипед в рамках всероссийской акции

На фото: Сергей Кузьмин

Работники петербургского Горэлектротранса приняли участие в массовом велосипедном заезде в рамках ежегодной всероссийской акции «На работу на велосипеде», проводимой с целью продвижения и развития велосипедной культуры, а также популяризации здорового образа жизни. В Петербурге акция организована СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» при содействии Комитета по транспорту.

Акция традиционно приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, отмечаемому 22 сентября. В этом году заезд состоялся в Невском районе Санкт-Петербурга: участники проехали по проспекту Большевиков от улицы Тельмана до улицы Коллонтай. В колонне велосипедистов проследовал и мастер подразделения СЦБ Энергохозяйства Горэлектротранса Сергей Кузьмин.

«Здоровый образ жизни для меня напрямую зависит от умеренности в питании, физической активности, гибкости тела, ведущей к тонкости и ясности ума. Если исключить из данной последовательности что-то одно, не будет остального», - поделился Сергей Кузьмин своим кредо.

Отметим, что сотрудники Горэлектротранса не только пропагандируют, но и организованно следуют активному здоровому образу жизни. Ежегодно на предприятии проходит популярный корпоративный конкурс «Быть здоровым легко», а в парках для удобства работников оборудованы велопарковки и зарядки для средств индивидуальной мобильности. Кстати, в субботу работники ГЭТ соберутся на семейно-спортивный праздник в ДОЛ «Зарница», где подведут итоги конкурса БЗЛ-2024, и назовут имя команды-победителя.