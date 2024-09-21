В Василеостровском районе по новой трассе маршрута №28 поехали троллейбусы с увеличенным автономным ходом

С 21 сентября троллейбус №28 стал автономным и сменил прописку: трассу маршрута полностью обновили и перенесли на Васильевский остров. Теперь маршрут обслуживают троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Он следуют от улицы Кораблестроителей до главного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета. Благодаря технологии автономного хода троллейбусное движение впервые пройдет мимо станции метро «Василеостровская» по Среднему проспекту. Обновленный маршрут №28 стал уже пятнадцатой «автономной» троллейбусной линией в Санкт-Петербурге, где развита крупнейшая маршрутная сеть ТУАХ в России.

Троллейбусный маршрут №28 расширил троллейбусную сеть Васильевского острова. Троллейбус повезет пассажиров от улицы Кораблестроителей до здания Двенадцати коллегий, где располагается Санкт-Петербургский государственный университет. Впервые троллейбусная трасса пройдет мимо станции метро «Василеостровская» по Среднему проспекту, где нет контактной сети: ТУАХи следуют по 8-9 линиям В.О. между Малым и Средним проспектами и по Среднему проспекту до 1-й и Кадетской линий В.О.

Обновленный маршрут позволяет обеспечить транспортную доступность для пассажиров Василеостровского района. Это особенно актуально с началом нового учебного года: трасса соединяет несколько учебных корпусов Санкт-Петербургского государственного университета со станциями метро «Приморская» и «Василеостровская». Протяженность обновленного маршрута №28 составляет 8,75 км.

С организацией обновленной трассы маршрута №28 в Петербурге продолжает расширяться маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Маршрут №28 стал уже пятнадцатым в этом списке. Таким образом, за прошедшие полтора года петербургский Горэлектротранс обновил уже шесть троллейбусных линий, внедрив на них технологии автономного хода. Все они укомплектованы машинами с увеличенным автономным ходом, способными следовать по адресам, где отсутствует контактная сеть.

В Горэлектротранс продолжает поступать новая техника в рамках программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее». В троллейбусные парки предприятия начиная с 2021 года уже поступил 371 троллейбус, включая 147 машин на автономном ходу. До конца текущего года ожидается поступление еще 20 ТУАХов.

Обновленный маршрут троллейбуса №28: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по Наличной ул., ул. Кораблестроителей, Новосмоленской наб., далее по Наличной ул., Малому пр. В.О., 8-9-ой линии В.О., Среднему пр. В.О., Кадетской линии - 1-ой линии В.О., Университетской наб., Менделеевской линии до к/ст «Университет» (обратно: по Менделеевской линии, Биржевому проезду, Менделеевской линии).