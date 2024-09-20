Троллейбусному парку № 3 исполнилось 59 лет

21 сентября 1965 года из Троллейбусного парка № 3 выехали первые 16 троллейбусов. Сегодня Третий парк – один из системообразующих в Горэлектротрансе. Его маршрутная сеть охватывает 11 районов Петербурга, в том числе исторический центр города. Подвижной состав парка постоянно обновляется: до конца года на маршруты выйдут 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

На сегодняшний день общая протяжённость маршрутной сети Третьего парка составляет 175 километров. Подразделение обслуживает ежедневно в среднем 74 тысячи пассажиров, для перевозок которых задействованы 154 троллейбуса. Новички осваивают профессию на трёх единицах учебного транспорта. Бесперебойную работу круглосуточно обеспечивают 639 сотрудников парка.

С памятной датой поздравил своих коллег директор Троллейбусного парка № 3 Михаил Демидов:

«За время своего существования, за эти 59 лет, наш парк прошёл длинный и знаменательный путь, который полон как трудностей, так и побед. Сейчас коллектив парка состоит из настоящих профессионалов, верных своему делу и способных свернуть горы для благополучия подразделения. От опытных специалистов не отстаёт молодёжь: молодые сотрудники вносят свой вклад в постоянное развитие и процветание парка. Хочу выразить слова признательности всем, кто трудится на благо Троллейбусного парка № 3 и Горэлектротранса в целом. От всей души желаю коллегам новых побед и достижений! Уверен, что троллейбус надолго останется одним их самых надёжных видов общественного транспорта!»

Историческая справка

Запуску нового троллейбусного парка на левом берегу Невы 59 лет назад предшествовала масштабная и непростая работа: выбранный для строительства участок земли представлял собой заросшее камышами болото.

На фоне стремительного развития троллейбусного движения появления новой площадки ждали с нетерпением. К середине 1960-х годов Троллейбусная служба ТТУЛ имела около 600 троллейбусов. Для их выпуска и обслуживания двух существующих на тот момент парков уже не хватало.

1976 год

Интересно, что кроме основной работы на маршрутах, в советское время троллейбусы Третьего парка использовались в качестве экскурсионных. Для этой цели были приспособлены машины ЗиУ-9. Благодаря дополнительным аккумуляторам троллейбусы могли разворачиваться без использования контактной сети – эта передовая для того времени технология предварила современные возможности автономного хода.