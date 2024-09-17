Цифровизация – шаг в будущее: в Горэлектротрансе обсудили популяризацию технического наследия в музее

В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Популяризация технического наследия в музее». Спикеры от различных технических музеев, транспортных предприятий, учреждений культуры из Москвы и Санкт-Петербурга обсудили насущные вопросы развития, популяризации, сохранности и реставрации экспонатов технических выставочных комплексов, а также поговорили о проблеме привлечения новых кадров и об основном тренде последних лет – цифровизации.

В конференции приняли участие представители ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», Музей Транспорта Москвы, ОАО «Российские железные дороги», ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта РФ», Мастерская Шаманского, СПб ГУП «Горэлектротранс».

Приветствуя участников, заместитель директора предприятия по развитиюСПб ГУП «Горэлектротранс» Лариса Прокофьева поблагодарила их за вовлечённость в проблемы и перспективы развития технических музеев и конструктивный диалог.

Исполнительный директор Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Владимир Фёдоров отметил важность совместной работы сотрудников технических музеев над проблемой «кадрового голода».

«В последнее время мы слышим, что рабочие специальности получают всё большую популярность у молодёжи. Но на транспорте пока такой тенденции нет. Я считаю, что все те, кто сегодня здесь собрались, выполняют, наверное, самую важную задачу — сохранение культурного наследия в части технического достояния нашей страны, популяризации его для подрастающего поколения. Надеюсь, что, благодаря в том числе и нашим учреждениям культуры, на железную дорогу и в городской транспорт будут приходить новые кадры, что позволит, наконец, закрыть дефицит рабочих специальностей», - отметил Владимир Фёдоров.

В связи с этим основное внимание на конференции уделялось сохранению культурного наследия технических музеев и влиянию таких выставочных комплексов на профориентацию среди молодёжи. В качестве приоритетного направления, способного решить проблему привлечения внимания к отрасли и к профессиям электротранспорта, определили цифровизацию.

Один из инструментов – создание цифрового приложения для популяризации технического наследия. Так, опытом оцифровки поделился первый заместитель директора Музея железных дорог России ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Головкин. С помощью цифрового приложения московские коллеги создали виртуальную копию музея, в которой содержится дополнительная информация о его экспонатах. В приложении предусмотрено два функционала: первый для тех, кто находится в музее, а второй для тех, кто только планирует посещение. При этом в приложение встроен различный интерактив: например, можно онлайн примерить головные уборы железнодорожника и сделать 3Д-фотографию. По мнению Дмитрия Головкина, на основе подобного приложения можно вырастить целую экосистему и создать дополнительные цифровые продукты.

Идею изучения и применения цифрового слоя технического музея поддержал заместитель директора по научно-исследовательской деятельности и комплектованию фондов Музея Транспорта Москвы Иван Дементьев. По его мнению, виртуальная среда – мощный инструмент для взаимодействия человека и экспоната, способный вызвать интерес там, где традиционные методы экспонирования бессильны. Однако на фоне усталости от ежедневного взаимодействия с телефонами и компьютерами к отбору исходных данных следует подходить очень аккуратно, чтобы не потерять внимание посетителя и сохранить «вау-эффект».

Идею создания креативного пространства в рамках стандартной экскурсии по транспортному музею высказали начальник группы экспозиционно-выставочных программ Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Павел Ялышев и экскурсовод Татьяна Михайлова, предложившие рассматривать городские улицы в качестве продолжения экспозиции музея транспорта. Живой пример: трамвайное путешествие по историческому маршруту легендарной Оранэлы. Новая экскурсия ЭВК ГЭТ проводится совместно с Музеем Оранэлы по субботам раз в две недели, причём в условиях городской среды. Пассажиры трамвая с помощью находящихся на маршруте достопримечательностей погружаются в историю Стрельнинской линии, ощущая неразрывную связь города и его электрического транспорта. Стандартное посещение музея прожить такие чувства не даёт.

Также на конференции поговорили о методах сохранения транспортного наследия. Мастер группы реставрации и восстановления выставочных экспонатов Горэлектротранса Алексей Гонтарев напомнил об актуальности транспортных музеев в современном мире и поделился секретами реставрации исторического подвижного состава.

После насыщенной деловой программы участники конференции совершили поездку по Санкт-Петербургу на троллейбусе.