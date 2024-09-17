Сотрудники ГАИ проинструктировали водителей Совмещенного парка

С наступлением нового учебного года особое внимание в Горэлектротрансе уделяют предупреждению детского травматизма на дорогах. В рамках ежегодной профилактической акции «Внимание, дети!» в трамвайных и троллейбусных парках предприятия проводят инструктажи для водителей с участием сотрудников Госавтоинспекции. В этот раз представители ОГИБДД УМВД по Калининскому району встретились с водителями троллейбуса Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.

В рамках встречи сотрудники ГАИ рассказали водителям об уровне аварийности на дорогах на территории района, а также напомнили основные принципы для водителей при работе на общественном транспорте: соблюдении скоростного режима, плавности движения, внимательности. А также о необходимости аккуратного и плавного подъезда/отъезда к остановочным пунктам и необходимости убедиться в безопасности перед началом движения. Кроме того, специалисты Госавтоинспекции призвали водителей обращать повышенное внимание на детей и их поведение вблизи проезжей части.

Особое внимание во время беседы уделили причинам возникновения ДТП с пострадавшими, а также их последствиям, обсудили и меры по профилактике их возникновения. Отдельной темой для разговора стали особенности работы с маломобильными группами населения, что особенно актуально, так как 2024 год объявлен в Горэлектротрансе Годом содействия людям с ограниченными возможностями.

Напомним, что акция «Внимание, дети!» проходит в Горэлектротрансе с 26 августа по 30 сентября.