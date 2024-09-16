Сотрудники ГЭТ оценили выставку пленэрного проекта «Трамвай художников»

Красочные картины петербургских художников, расписные зонты, изящные модели электротранспорта… Выставка художественных работ стала итогом пленэрного проекта «Трамвай художников», посвящённого Стрельнинской трамвайной линии. Торжественное открытие состоялось 13 сентября в Центре детского (юношеского) технического творчества Кировского района.

В завершение пеших и трамвайных экскурсий, подготовленных в рамках проекта, петербургские художники подготовили более 250 работ. Лучшие из них выбрали представители художественного совета, куда вошли мастера-профессионалы. Таким образом, в экспозиции представлено 105 произведений.

Напомним, проект «Трамвай художников» организован Музеем Оранэлы и Ассоциацией «Новые передвижники» при поддержке Горэлектротранса. Сотрудники разных подразделений предприятия тоже посетили открытие выставки и отметили мастерство участников проекта.

«Выставка по-настоящему впечатлила. Талант художников трудно переоценить, а модели электротранспорта у мастеров получились максимально достоверными. Отрадно, что экскурсии, в том числе проведённые в ЭВК ГЭТ, позволили мастерам прочувствовать художественный флёр электротранспорта. Кстати, Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ непрерывно взаимодействует с Музеем Оранэлы, особенно в рамках популяризации Стрельнинской трамвайной линии. В экскурсионном меню ЭВК ГЭТ появилась экскурсия по маршруту Оранэлы с посещением филиала ЭВК в Стрельне. Большую часть экспозиции в новом филиале помогал собирать Музей Оранэлы», - отметил начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев.

Об уникальности пленэрного проекта «Трамвай художников» рассказала руководитель интерактивных программ Музея Оранэлы Юлия Лукьянова:

«Обычно экскурсии, которые были организованы для участников проекта, посещают петербуржцы и гости города с целью узнать новые факты об истории электротранспорта. А здесь цель была более творческая – вдохновить мастеров. И справиться с этой задачей удалось благодаря пешим прогулкам по историческим местам, поездкам по действующим маршрутам с экскурсией в наушниках. Было заметно, как загораются глаза художников, как рождаются идеи для полотен».

Выставка пройдёт до 28 сентября. Центр детского (юношеского) технического творчества расположен по адресу ул. Маршала Говорова 34 лит. 3 (Сад им. 9 Января). После завершения выставки часть работ художников отправятся в фонды музеев, в том числе Музея Оранэлы и Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.