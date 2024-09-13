Старейшему работнику ГЭТ Валентину Кузьминскому посвятили стихи в честь 90-летия

В петербургском Горэлектротрансе состоялось чествование старейшего работающего сотрудника предприятия Валентина Кузьминского. Свой 90-летний юбилей Валентин Григорьевич отметил 25 августа в Геленджике, где отдыхал в рамках предоставляемого администрацией бесплатного санаторно-курортного лечения. По возвращении на работу юбиляр пригласил своих коллег на дружеское чаепитие, которое ветерану помог организовать отдел социальной политики ГЭТ.

К старейшему сотруднику и ветерану в Горэлектротрансе относятся с особым уважением и теплом. Поэтому 12 сентября за круглым столом собрались представители самых разных подразделений и служб: администрации предприятия; Управления по персоналу; Трамвайного парка № 1, в котором Валентин Кузьминский работал кондуктором; отдела социальной политики, где он трудится с 2023 года по настоящее время; Совета ветеранов; Учебно-курсового комбината; Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей; Первичной профсоюзной организации.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин поблагодарил Валентина Кузьминского за многолетнюю работу на предприятии, передачу знаний и опыта молодёжи, а также прочёл написанное специально к юбилею стихотворение собственного сочинения, в котором, в частности, есть такие строки:

Нам всем про тебя есть, что рассказать,

У каждого - свой повод для тоста.

Ты сердца частичку смог всем нам отдать,

И всех уместил в свои девяносто.

Денис Минкин и Валентин Кузьминский

Поэтический подарок юбиляру приготовила и представитель Совета ветеранов Горэлектротранса Татьяна Поципун. Она тоже написала стихи, причём по мотивам воспоминаний самого Валентина Григорьевича.

Сотрудники Трамвайного парка № 1 подарили Валентину Кузьминскому картину с изображением любимого транспорта. А директор Корпоративного учебного центра ГЭТ Данила Михеев вручил ветерану памятную фотокнигу, в которой собраны самые яркие моменты из жизни Горэлектротранса с участием юбиляра.

В ходе дружеского чаепития представители Управления по персоналу отметили, что 90 лет – это абсолютный рекорд среди действующих работников ГЭТ.

«Глядя на вас, на вашу лучезарную улыбку, на желание жить и получать от жизни удовольствие, на вашу энергетику и энергию - совершенно не верится, что вам 90 лет. Вы – настоящий пример для нас. Эта цифра, 90 — это уже героизм. А прожить эти годы достойно, как у вас это получается, это двойной героизм», - отметила начальник отдела кадров Управления по персоналу Ольга Крылова.

Председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис вручила Валентину Кузьминскому серебряную медаль Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленобласти – за многолетний добросовестный труд и активное участие в профсоюзной деятельности.

На праздничной встрече Валентин Григорьевич вновь делился воспоминаниями из жизни: рассказал о блокадном детстве и послевоенной юности, о своём трудовом пути. В свою очередь транспортники пожелали Валентину Кузьминскому крепкого здоровья, успешной работы, а также выразили уверенность, что юбиляр и дальше будет подавать своим коллегам пример здорового отношения к жизни. Так, 2 года назад Валентин Кузьминский, участвуя в лыжных гонках в рамках спартакиады Горэлектротранса, опередил на дистанции трёх участников в возрасте до 35 лет и трёх спортсменов до 50 лет.