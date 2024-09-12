17 сентября в Горэлектротрансе состоится IV научно-практическая конференция «Популяризация технического наследия в музее»

СПб ГУП «Горэлектротранс» проводит ежегодную научно-практическую конференцию «Популяризация технического наследия в музее». На площадке Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ соберутся представители технических музеев, транспортных предприятий, учреждений культуры из Москвы и Санкт-Петербурга. Цель их встречи – обсудить проблемы и перспективы развития технических музеев, популяризацию их наследия среди населения и вопросы сохранности и цифровизации транспортных раритетов.

Особенностью технических музеев, когда речь идет о транспорте, является ключевая характеристика экспонатов. Как правило, они представляют собой натурную технику на ходу, а значит возникают сопутствующие вопросы их хранения и экспонирования. Ведь, приходя в транспортный музей, вы вряд ли услышите классический для картинной галереи запрет не трогать экспонаты. Наоборот, транспортные объекты предполагают максимально интерактивное взаимодействие – посидеть в кабине, в салоне, рассмотреть детали при непосредственном контакте. Отдельное место в развитии подобного взаимодействия посетителя и музея сейчас также занимает набирающая обороты цифровизация выставляемых объектов, необходимая для классификации и популяризации экспонатов. Это дает возможность сделать посещение транспортного музея более насыщенным и комфортным.

Деловая программа конференции будет включать в себя выступления спикеров с докладами, живое обсуждение вопросов из зала и поездку на троллейбусе-кафе от остановки «Косая линия» до остановки «Пл. Восстания».

Спикеры заявлены из следующих профильных организаций: ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», Музей Транспорта Москвы, ОАО «Российские железные дороги», ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта РФ», Мастерская Шаманского, СПб ГУП «Горэлектротранс».

Эксперты поговорят о дизайне объектов технического наследия, цифровизации экспонатов, создании профильного приложения для популяризации транспортного наследия и о городских улицах как продолжении экспозиции транспортного музея. Также будут затронуты темы применения современных технологий в практике реставрации исторического подвижного состава и роль технических музеев в формировании универсальных компетенций современной молодежи.

Дата проведения конференции: 17 сентября, 09:30-14:20

Адрес: Средний пр. В.О., д.77

Аккредитация: до 14:00 16 сентября через почту: p_secr1@spbget.ru

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