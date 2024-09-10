Большая выставка к 117-летию трамвайного движения «Трамваи Петербурга» пройдёт в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ 29 сентября

29 сентября с 11:00 до 16:00 Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта (Средний пр. В.О., д. 77) распахнёт свои двери для любителей исконно петербургского вида транспорта – трамвая. Здесь пройдет большая выставка к 117-летию открытия трамвайного движения «Трамваи Петербурга». На площадке посетителей будут ожидать современные трамваи поставки 2024 года по соседству с уникальной ретроколлекцией СПб ГУП «Горэлектротранс». Все модели будут доступны для изучения - каждый трамвай можно будет рассмотреть изнутри и снаружи, приближаясь к пониманию специфики профессии вагоновожатого. Также организаторы приготовили для гостей беспроигрышную лотерею и мастер-класс от Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Посещение выставки - свободное.

29 сентября 1907 года первые электрические трамваи вышли из ворот Василеостровского трамвайного парка и повезли пассажиров к арке Главного штаба по Адмиралтейскому проспекту. Эта дата вошла в историю как день открытия трамвайного движения в Петербурге. Память о первом маршруте хранит чугунная плита с фрагментом трамвайных рельсов в брусчатке на Адмиралтейском проспекте, а всю историю развития трамвайного движения можно проследить, изучая исторические трамваи из коллекции петербургского Горэлектротранса в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Он символично расположен в старейшем в городе Василеостровском трампарке.

В день 117-летия петербургского трамвая в Василеостровском трамвайном парке состоится свидание прошлого и настоящего: современные «умные» вагоны 2024 года выстроятся на переднем веере депо, символично принимая эстафету у своих предшественников – вагонов разных лет, составляющих теперь ретроколлекцию ЭВК ГЭТ.

В праздничную линейку встанут новички петербургских магистралей:



- односекционный вагон «Львенок» ПК ТС,

- односекционный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода,

- «литературные» трамваи для центра Петербурга «Довлатов» и «Достоевский» АО «Уралтрансмаш»,

- «Богатырь-М», украшенный рисунками на тему Ораниенбаумской электрической линии от участников XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»,

- новый снегоочистительный вагон Службы пути СПб ГУП «Горэлектротранс»,

- новый учебный вагон из арсенала Корпоративного учебного центра СПб ГУП «Горэлектротранс.

В ретроколлеции можно будет увидеть вагоны разных исторических эпох, среди них - реплика вагона конки №114, «Брешка» (реплика первых английских вагонов «Brush»), блокадные трамваи МС-1, МС-2, ЛМ-33, послевоенный трамвайный поезд «Слон» – ЛМ-ЛП-49, советские «Аквариум» ЛМ-68 и «Машка» ЛМ-68М. Также в экспозиции будет представлен новый экспонат, появившийся в экспозиции в 2024 году: единственный в мире грузовой трамвай ГМ-33 - трамвай 1940 года, произведенный на ленинградском Вагоноремонтном заводе №1 (ВАРЗ-1). Вагон застал блокаду и после завершения эксплуатации в качестве пассажирского трамвая в конце 70-х годов был переоборудован в грузовой трамвай.

Также в программе трамвайного 117-летия - мастер-классы с демонстрацией спецтехники от Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» и беспроигрышная лотерея. Вместе с сувенирами в лотерее будет разыгрываться возможность посетить с экскурсией Учебно-курсовой комбинат ГЭТ на территории Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.