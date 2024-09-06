Работники Горэлектротранса погрузились в атмосферу блокадного Ленинграда на Пискарёвском кладбище

Работники Горэлектротранса пришли на Пискарёвское мемориальное кладбище в канун 83-й годовщины начала блокады Ленинграда, чтобы поклониться подвигу своих коллег. Участие в церемонии приняли представители Совета ветеранов предприятия, администрации, Учебно-курсового комбината ГЭТ, Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» и члены Молодёжного совета «первички».

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От Вечного огня транспортники проследовали к монументу «Мать-Родина». Торжественно-траурная церемония была проникнута атмосферой блокадного Ленинграда, воссозданной администрацией мемориала и учащимися школы № 3. Юные артисты шли рядом с транспортниками, олицетворяя образы измождённых жителей осаждённого города с горельефа на центральной стеле. Реальности происходящему добавляли миниатюры и мизансцены, в ходе которых участники процессии «теряли сознание» от голода, а на помощь к ним спешили «красноармейцы» и «моряки Балтийского флота».

Возложив цветы к подножию монумента «Мать-Родина», представители ГЭТ прошли к Аллее Памяти, где установлена стела, увековечивающая подвиг трамвайщиков, погибших на фронте и в годы блокады Ленинграда. К собравшимся обратилась председатель ППО ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис, билетный кассир Троллейбусного парка № 1 Марина Зиновенко прочла стихи собственного сочинения, а председатель профкома Троллейбусного парка № 3 Александр Горянский поделился блокадной историей своей семьи.

Согласно архивным данным, с началом Великой Отечественной войны почти 4,5 тысячи работников ТТУЛ ушли на фронт. За все годы войны с предприятия по причине смерти были уволены почти 3 тысячи 200 человек. На рабочих местах погибло 77 человек. Благодаря героизму оставшихся в строю транспортников регулярное трамвайное движение прервалось лишь на 4 месяца, с 8 декабря 1941 года. И хотя на оставшихся девяти маршрутах остаточное пассажирское движение осуществлялось до 27 декабря, а грузовой трамвай ходил до первых чисел января 42-го, многим ленинградцам пришлось передвигаться на работу и с работы пешком, что отнимало у них последние силы, поэтому часть предприятий и учреждений перешли на казарменное положение.

С приостановкой трамвайного движения работники ТТУЛ продолжали нести трудовую вахту, в нечеловеческих условиях поддерживая в рабочем состоянии инфраструктуру и подвижной состав. Это позволило возобновить пассажирское трамвайное движение 15 апреля 1942 года. В эту священную для предприятия дату представители Горэлектротранса тоже традиционно приходят с цветами на Пискарёвское мемориальное кладбище.