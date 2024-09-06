К памятнику Блокадному трамваю возложили цветы

В петербургском Горэлектротрансе проходит программа мероприятий по случаю 83-й годовщины начала блокады. Накануне на Стрельнинской линии состоялся памятный рейс для ветеранов «Трамвай идет на фронт». Сегодня школьники Кировского района пришли отдать дань памяти героям обороны города и труженикам ленинградского трамвая, ставшего символом осажденного Ленинграда. У памятника Блокадному трамваю состоялось возложение цветов. Мероприятие организовано МО «Княжево» совместно с ДДЮТ Кировского района при поддержке СПб ГУП «Горэлектротранс».

С приветственными словами к участникам памятной акции у Блокадного трамвая на проспекте Стачек обратились депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, заместитель главы Администрации Кировского района Стелла Ларченко, глава МО «Княжево» Александр Галь. Официальные лица отметили важность сохранения памяти о героическом военном прошлом нашего города и роли патриотического воспитания подрастающего поколения.

Трамвайный парк №8, у ворот которого расположен памятник Блокадному трамваю, поддерживает все инициативы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и о подвиге блокадных трамвайщиков. В году войны линия фронта проходила совсем близко к парку и отсекала движение по Стрельнинской трамвайной линии. Вагоны трампарка, нагруженные песком и булыжником, служили преградой на Петергофском шоссе, а участок линии, оставшийся на территории сражавшегося Ленинграда, использовался для подвоза на фронт боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. В городе сохранялось трамвайное движение. В 2024 году с целью популяризации истории Стрельнинской линии Горэлектротранс вернул историческое наименование трамвайному маршруту стрельнинского направления и брендировал вагоны аббревиатурой Оранэлы - Ораниенбаумской электрической линии.

«Для нас очень важно сохранять и передавать потомкам память о военной истории нашей страны, нашего города и нашего предприятия. Не случайно Горэлектротранс реализует программу под названием «Сохраняя историю, движемся в будущее». Только благодаря прошлому мы имеем возможность развиваться в настоящем и будущем и обновлять подвижной состав. Трамвайный парк №8 бережно хранит свою историю, чтит все памятные даты, посвященные блокаде Ленинграда, работе блокадного трамвая и следит за сохранностью памятника. Мы чтим ветеранов, и ежегодно с нашим участием проходят митинги, на которых ветераны передают молодежи воспоминания о том, какие тяжелые дни им пришлось пережить в истории страны. Но они выстояли, победили и восстановили страну из руин. Блокадный трамвай для нас не просто дань памяти, а место, где можно поблагодарить еще оставшихся с нами ветеранов за их подвиг», - поделился помощник директора по развитию производственной системы Трамвайного парка №8 СПб ГУП «Горэлектротранс» Вадим Канцелярчик.

У Блокадного трамвая в преддверии 83-й годовщины начала блокады звучали песни военных лет, школьники выступали перед ветеранами со стихами и словами благодарности, расспрашивали о минувшей эпохе. Завершилась программа возложением цветов к Блокадному трамваю.