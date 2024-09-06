Сотрудники ГАИ провели инструктаж для водителей Трамвайного парка №8

Фото: ГАИ Кировского района Санкт-Петербурга

В Горэлектротрансе продолжается программа акции «Внимание – дети!», которая ежегодно проводится транспортниками в начале учебного года. В числе мероприятий – инструктажи водителей при участии сотрудников Госавтоинспекции. Накануне профилактическую беседу в Трамвайном парке №8 провели специалисты отдела ГАИ Кировского района Санкт-Петербурга.

В рамках беседы сотрудники ГАИ сделали упор на основные принципы при работе водителей на общественном транспорте – плавность движения, заблаговременные остановки, соблюдение скоростного режима, внимательность при посадке и высадке пассажиров, повышенное внимание при перевозке детей и пожилых людей, а также проявление особого внимания при проезде мест вблизи учебных заведений и дошкольных учреждений.

Кроме этого, сотрудники ГАИ вместе с водителями обсудили основные причины, по которым случаются дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта.

Напомним, акция «Внимание – дети!» проходит в Горэлектротрансе с 26 августа по 30 сентября. Кроме Трамвайного парка №8, инструктажи при участии районных отделов ГАИ уже прошли в Троллейбусном парке №3 и Троллейбусном парке №6.