В преддверии 83-й годовщины начала блокады Ленинграда ветераны Трамвайного парка №8 посетили фронтовой филиал ЭВК ГЭТ в Стрельне

Ветераны Трамвайного парка №8 СПб ГУП «Горэлектротранс» и Кировского района приняли участие в экскурсионной трамвайной поездке по Стрельнинской линии. В памятный рейс «Трамвай идет на фронт» по маршруту №36 они отправились на новом вагоне «Богатырь-М» в сопровождении экскурсовода Музея Оранэлы Дмитрия Дорофеева. Программа экскурсии включала в себя посещение фронтового филиала Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса в Стрельне. Организаторами рейса памяти для ветеранов выступили Музей Оранэлы и ЦДК «Кировец» при активной поддержке Трамвайного парка №8 и Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

Во время поездки экскурсовод напомнил ветеранам Кировского района о военной истории Стрельнинской трамвайной линии, которую пересекала линия фронта. Участники рейса почтили память работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома, которые сохранили трамвайное движение в блокадном Ленинграде, а также обеспечивали нужды фронта. Как вспоминал начальник ТТУЛ в годы войны Михаил Сорока, из 900 блокадных дней ленинградский трамвай трудился 811.

Следуя по Стрельнинской линии по историческим путям Оранэлы, пассажиры вспомнили еще одну важную дату – 15 сентября 1941 года, когда прекратилось трамвайное движение в Стрельну. Спустя два дня вражеские войска заняли Стрельну и Урицк (современный микрорайон между ст. Лигово и Петергофским шоссе).

Та часть трамвайной линии, которая осталась у города, продолжала использоваться. Движение городского трамвая осуществлялось до Нарвских ворот, а далее по городскому участку Стрельнинской линии работал трамвайный поезд «Бесстрашный», который обслуживал рабочих Кировского завода в прифронтовой зоне. К концу войны Стрельнинская линия была настолько разрушена, что не подлежала восстановлению и была отстроена заново уже к 1953 году. 5 ноября 1951 года возобновилось трамвайное движение до Сосновой Поляны, а в 1953 году – до Стрельны у деревни Кикенка (первоначально линия доходила до дворца князя Львова).

Летом-2024 года аббревиатура Оранэла вернулась на трамваи маршрута №36, который был полностью укомлектован новыми вагонами «Богатырь-М» и «Витязь-М». А Горэлектротранс в целях популяризации истории Ораниенбаумской электрической линии организовал в здании конечной станции в Стрельне фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ по мотивам выставки «Рабочий рубеж». Здесь представлены личные вещи и фрагмент кабинета начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы войны Михаила Хрисанфовича Сороки и Леонида Германовича Питкянена – главного инженера трампарка на пр. Стачек. Именно он в послевоенные годы участвовал в восстановлении Стрельнинской линии.

В филиале ЭВК ГЭТ в Стрельне ветераны посмотрели фильм Анатолия Аграфенина «Трамвай идет на фронт», далее памятную программу продолжил концерт в ЦДК «Кировец».