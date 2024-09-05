Премьера фильма «Петербург! Жизнь в городе…» с участием водителя Горэлектротранса состоялась в киноцентре «Родина»

Новый документальный фильм «Петербург! Жизнь в городе…» снят режиссером Ашотом Джазояном при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и издания «Петербургский дневник». Премьера состоялась в киноцентре «Родина» накануне, 4 сентября. В числе первых зрителей фильм посмотрел директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, член редакционного совета «Петербургского дневника». Одним из героев фильма стал водитель Троллейбусного парка №2 Константин Дарснек.

«Что остается стабильным, и это очень важно, – «Родина» был и остается знаковым кинотеатром Петербурга, а наш город по-прежнему вдохновляет кинематографистов на творчество. Я надеюсь, что так будет всегда», – прокомментировал «Петербургскому дневнику» премьеру фильма директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Фильм состоит из серии короткометражных историй, в которых рассказывается о петербуржцах и знаковых профессиях, меняющих реальность вокруг себя. В их числе – водители городского электрического транспорта. Профессию водителя троллейбуса и Горэлектротранс в фильме представлял Константин Дарснек, водитель-наставник из Троллейбусного парка №2.

Романтика самого красивого города на Земле, городские пейзажи, любовь к профессии и радость жизни в Петербурге – все это отражено в эпизоде, посвященном работе водителя петербургского троллейбуса.