Водители Троллейбусного парка № 6 прошли инструктаж с ГАИ

В Горэлектротрансе традиционно с началом нового учебного года проходит профилактическая акция по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» Одно из мероприятий в рамках программы акции прошло в Троллейбусном парке № 6. Здесь провели инструктивное совещание с водительским составом с участием сотрудников отдела Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга.

Старший инспектор дорожного надзора Антон Губанов и инспектор по пропаганде дорожного движения Анастасия Виноградова проинформировали водителей о состоянии аварийности на территории района и о наиболее опасных участках дорожной сети. Также линейному персоналу напомнили о необходимости уделять особое внимание поведению детей вблизи проезжей части улиц и в салоне подвижного состава. В свою очередь, водители задали представителям Госавтоинспекции вопросы на профильные темы.

«В Приморском районе, в котором проходит большинство маршрутов нашего парка, находится большое количество различных социальных объектов, в том числе детских. К тому же спальные районы отличаются густонаселённостью, здесь проживают много молодых семей с детьми. Поэтому вопросам безопасности перевозок мы уделяем самое пристальное внимание, особенно в те периоды, когда дети массово возвращаются в город со школьных каникул. Встречи с представителями ГАИ – часть этой большой профилактической работы», - отметил директор Троллейбусного парка № 6 Олег Ипполитов.

Напомним, акция «Внимание, дети!» проводится в Горэлектротрансе с 26 августа по 30 сентября.