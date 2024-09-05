Горэлектротранс приносит соболезнования в связи с кончиной бывшего вагоновожатого Дмитрия Достоевского

Дмитрий Андреевич Достоевский скончался 4 сентября на 80-м году жизни. За свою жизнь правнук великого писателя сменил множество профессий. Больше 10 лет своей профессиональной деятельности он посвятил ленинградскому трамваю. В 70-80-е годы Дмитрий Достоевский работал слесарем-электриком и вагоновожатым в трамвайном парке. Связь с предприятием он сохранял и в наши дни: участвовал в празднике 115-летия трамвая, в октябре 2023 года был почётным гостем на презентации первого трамвая модели «Достоевский» для центра Петербурга, давал интервью корпоративной газете «Петербургские магистрали», в своих соцсетях публиковал удивительные истории по воспоминаниям о работе на трамвае.

С 1976 по 1987 годы Дмитрий Андреевич Достоевский работал слесарем-электриком и вагоновожатым в трамвайном парке Кировского района (бывший Трамвайный парк № 8 на пр. Маршала Говорова, где сейчас располагается Служба пути ГЭТ). О «трамвайном» этапе своей жизни Дмитрий Андреевич всегда вспоминал с большой любовью. Управляя вагоном, он не раз думал о своём выдающемся предке.

«Когда меня посадили на 34-й трамвай, и я первый рейс сделал, до меня дошло: мать честная! Все, буквально все достоевские места! И знаменитый угловой дом на углу Графского и Владимирского, где он жил с Григоровичем и «Бедные люди» написал!» - рассказывал Дмитрий Достоевский в интервью газете «Петербургские магистрали».

Дмитрий Андреевич поддерживал связь с Горэлектротрансом. В октябре 2023 года он принял участие в презентации губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову трамвая «Достоевский», разработанного и построенного специально для работы в центре Петербурга, в том числе и в «достоевских» местах. А годом ранее Дмитрий Достоевский пришёл на день рождения любимого транспорта, чтобы поздравить трамвай со 115-летием.

«Пожелал бы трамваю долгих-долгих лет жизни! Прошли мы уже, слава Богу, тот момент, когда трамвай хотели вообще убрать из города, который назывался трамвайной столицей мира! Мы этим все гордились, каждый ленинградец гордился тем, что самая большая длина трамвайного пути – это в нашем городе. Наконец, мы потихонечку понимаем, что трамвай всё-таки остаётся главным в движении, самым экологичным, самым легко доступным!» - поздравил Дмитрий Достоевский петербургский трамвай на празднике, прошедшем 1 октября 2022 года в Александровском парке и на Кронверкском проспекте.

Незадолго до этого праздника Дмитрий Андреевич закончил работу над книгой воспоминаний, часть из которых посвящена трамваю.

Петербургский Горэлектротранс выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Дмитрия Андреевича Достоевского. Память об этом ярком и неординарном человеке сохранится в наших сердцах.

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