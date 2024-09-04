Акция «Внимание – дети!» проходит в Горэлектротрансе в начале учебного года

В Горэлектротрансе ключевой повседневной деятельностью является обеспечение безопасности движения. С началом учебного года на предприятии стартовала ежегодная акция «Внимание – дети!», направленная на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактическая акция проходит с 26 августа по 30 сентября.

В рамках акции по всему городу проводятся рейды по безопасности движения, организованные Службой движения совместно с трамвайными и троллейбусными парками. В фокусе внимания и особого контроля участки около пешеходных переходов, остановок, а также в зоне действия дорожного знака «Дети».

До начала акции все водители традиционно прошли инструктажи по предупреждению ДТП, повышению внимания к детям у проезжей части, манере вождения в целях исключения падений пассажиров, повышению внимания к сезонным особенностям дороги, а также запрете высаживать из транспорта детей, у которых нет билетов на проезд.

Кроме этого, внимание водителей особенно обратили на запрет пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами во время работы на линии. Такие инструктажи проводятся для водительского состава как на постоянной основе, так и в преддверии профилактических акций.

В период акции «Внимание - дети!» в парках пройдут встречи водителей с сотрудниками районных подразделений ГАИ. Накануне такая встреча состоялась в Троллейбусном парке №3 и Трамвайном парке №8, куда приехали представители отделов Госавтоинспекции УМВД РФ по Невскому и Красносельскому районам г. Санкт-Петербурга. С работниками парка они обсудили типичные ошибки за рулём, а также напомнили водителям о необходимости сохранения бдительности во время управления транспортом, особенно проезжая участки маршрута, где находятся детские учреждения.

На линии осуществляется видеомониторинг работы водителей, в трамвайных и троллейбусных парках продолжают проводить проверки технического и санитарного состояния транспорта. Работу по проведению акции «Внимание – дети!» в Горэлектротрансе курирует также Комитет по транспорту.