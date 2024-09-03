Российскому трамваю, изобретенному Пироцким в Петербурге, исполнилось 144 года

3 сентября 1880 года – дата, которая стала определяющей в истории развития трамвайного движения и городского общественного транспорта. На глазах изумлённых петербуржцев вагон конки впервые проехал по рельсам без лошадей, «движимый электрической силою». Автором эксперимента по запуску трамвая на электрической тяге в нашем городе был инженер Фёдор Пироцкий. Показательный заезд состоялся рядом с территорией Рождественского вагонного парка в Дегтярном переулке, в память об этом событии в наши дни сквер возле Невской ратуши носит имя Пироцкого.

Для того, чтобы проверить своё изобретение, Фёдор Пироцкий построил электростанцию, которая должна была запитать 85 метров рельсового пути. Для проведения опытов инженер задействовал вагон конки №114 из Рождественского парка. Именно этот вагон и вошел в историю как первый трамвай на электрической тяге. К слову,

именно поэтому реплика конки из Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ имеет номер 114 – в память об успешном эксперименте Федора Пироцкого, который предопределил развитие системы городского общественного транспорта.

Ноу-хау петербургского инженера по достоинству оценили иностранцы. На первой электротехнической выставке в Соляном городке разработку Пироцкого увидели братья Сименс и применили её на небольшой трамвайной линии, которая связала Берлин с пригородом Лихтерфельдом.

Однако на родине изобретение ещё долго не внедрялось в регулярную эксплуатацию, хотя вызвало восторг у публики. Дело в том, что появление электрического трамвая без энтузиазма восприняли владельцы конно-железных дорог, чья бизнес модель не предполагала появления на городских маршрутах конкурентного вида транспорта. Эти условиях были закреплены в концессионном соглашении с городом. Концессионеры настаивали на опасности и бесполезности новшества, а ещё не увидели в нём выгоду для себя – ведь переустройство конной дороги требовало новых вложений.

Кстати, трамвай до разрешения юридических препонов в Петербурге все-таки появился… правда, на льду Невы, ведь никакие ограничения для запуска нового транспорта не распространялись на водные артерии города, а только – на городские улицы. Ледовый трамвай действовал в Петербурге с зимы 1895 по зиму 1911 года. Удивительно, что с полноценным появлением городского электрического трамвая в 1907 году уже на уличной сети в Петербурге какое-то время одновременно действовало целых три вида городского рельсового транспорта: конка, ледовый трамвай и классический электрический трамвай.

Итак, в Петербурге электрический трамвай вошёл в постоянный обиход в 1907 году, лишь спустя 27 лет с момента его изобретения Пироцким. Сам инженер не дожил до этого момента. Конка при этом проработала в Петербурге вместе с трамваями ещё 10 лет. Уже в конце XX века трамвайная сеть города считалась самой протяжённой в мире, а сейчас петербургская трамвайная система продолжает оставаться одной из крупнейших в России. В нашем городе действуют 40 маршрутов трамвая, включая регулярный туристический маршрут Т1.