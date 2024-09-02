Горэлектротранс встретил субботу на фестивале «Потрогай грузовик»

В выходные Горэлектротранс знакомил со своей техникой юных посетителей семейного фестиваля «Потрогай грузовик», который состоялся в Московском районе. Сотрудники ГЭТ выставили в экспозицию фестиваля автогидроподъёмник для ремонта контактной сети и спецтехнику Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Всего секцию Горэлектротранса посетило более 3 тысяч человек.

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Все рабочее оборудование спецтехники Горэлектротранса было доступно для ознакомления. Рядом дежурили специалисты и рассказывали, как управлять этими большими машинами. Главное здесь – объяснить принцип работы, поэтому перед тем, как дать гостям в руки управление каким-либо элементом, предварительно проводился инструктаж. Дети и родители с азартом примеряли диэлектрические перчатки и пробовали себя в роли наладчиков контактной сети, а также в роли бригадиров Аварийно-восстановительной службы.

Сотрудники Энергохозяйства Горэлектротранса отвечают за исправность контактной и кабельной сетей, через которые обеспечивается подача тока в двигатели трамваев и троллейбусов. Именно их автогидроподъёмник для ремонта контактной сети, который упрощенно называют «вышкой», был представлен на открытой выставочной площадке фестиваля. С его помощью специалисты поднимаются на большую высоту, чтобы поддерживать в рабочем состоянии контактную сеть и ремонтировать ее там, где по какой-либо причине произошел разрыв.

Большой ажиотаж у посетителей фестиваля ожидаемо вызвала машина Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Эту службу называют «трамвайной скорой», а в её обязанности входит быстрое устранение последствий сходов трамваев, непогоды, падений деревьев на пути и т.д. Эмблемой службы является «Носорог», символизирующий силу, скорость и крюк гидроподъемника.