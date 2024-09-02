«Петербургские магистрали»: вышел в свет августовский номер газеты

Август прошёл в Горэлектротрансе под знаком Оранэлы - Ораниенбаумской электрической линии, преемником которой является трамвайный маршрут № 36. Накануне 80-й годовщины завершения битвы за Ленинград губернатор Александр Беглов и министр транспорта РФ Роман Старовойт проехали по обновлённому маршруту № 36 к фронтовому филиалу Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне. А участники XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» представили свои работы на тему «По Оранэле в Страну дворцов».

В конкурсе детских рисунков в этом году приняли участие 185 детей. Награды участникам и победителям на большом детском празднике вручил вице-губернатор Кирилл Поляков. Яркие детские рисунки появились на бортах трамвая «Богатырь-М», который работает на маршруте № 60, частично проходящем по путям Оранэлы.

Губернатор Александр Беглов и министр транспорта РФ Роман Старовойт проехали по обновлённому маршруту № 36 Стрельнинской линии. Также министру транспорта показали вагон «Достоевский», первый поступивший в Горэлектротранс «умный» односекционный трамвай «Львёнок» и фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне.

25 августа отметил юбилей старейший работающий сотрудник петербургского Горэлектротранса Валентин Кузьминский. В свои 90 лет ветеран и житель блокадного Ленинграда трудится в отделе социальной политики ГЭТ, куда пришёл из кондукторов Трамвайного парка № 1. Юбиляра поздравляют его коллеги.

«Фестиваль талантов» (один из этапов корпоративного конкурса «Быть здоровым легко») завершился 27 августа гала-концертом в Никольских рядах. Финалом программы БЗЛ-2024 станет осенний День здоровья, где в рамках семейно-спортивного праздника подведут итоги и наградят команду победителей.

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