Виталий Савельев осмотрел петербургские трамвайные производства

250-й «Богатырь-М» производства ООО «ПК Транспортные системы» для петербургского Горэлектротранса продемонстрировали заместителю председателя Правительства России Виталию Савельеву. Сегодня он посетил с официальным визитом Невский завод электрического транспорта им. Пироцкого (НЗЭТ). Виталий Савельев проехал на «умном» трамвае по испытательной линии НЗЭТ и ознакомился с работой комплекса активной помощи водителю на базе российских разработок искусственного интеллекта. Такими системами с 2022 года оснащаются все трамваи Горэлектротранса. Также программа визита включала посещение Октябрьского электровагоноремонтного завода (входит в ТМХ), где открылся новый сборочный цех трамваев по мотивам ретростиля для центра Петербурга (модели «Достоевский»).

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Как «умный» трамвай «Богатырь-М» самостоятельно распознает ограничения скорости и препятствия на путях продемонстрировали Виталию Савельеву в рамках первого рейса 250-го трамвая ПК ТС для Петербурга. «Умные» вагоны способны самостоятельно принимать решение о движении с заданной скоростью и остановке перед препятствием на путях. С 2022 года все новые трамваи по техзаданию Горэлектротранса оснащаются комплексом активной помощи водителю, в городе эксплуатируются уже более 250 «умных» трамваев различных моделей. Эксплуатация «умных» вагонов позволяет сделать общественный транспорт более безопасным, так, за 2023 год не зафиксировано ни одного случая схода «умных» вагонов или наезда на пешеходов. Кроме того, для помощи водителю и повышения безопасности движения в вагоне установлены система кругового обзора вагона, интегрирована система автоматического стрелочного перевода, система мобильного рабочего места на планшете для связи с диспетчером.

В первом рейсе 250-го «Богатыря-М» Виталия Савельева сопровождали министр транспорта РФ Роман Старовойт, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ООО «ПК Транспортные системы» и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Денис Минкин доложил об опыте петербургского Горэлектротранса по эксплуатации «умных» вагонов на городских маршрутах.

«Развивая систему искусственного интеллекта, мы планируем человека на борту оставлять при любых условиях: для того чтобы следить за комфортом пассажиров, помогать разным группам населения - молодым мамам с колясками, детям, пожилым, инвалидам и так далее. Следить за системами и решать гуманитарные задачи. Мы можем сегодня ехать как в режиме активной помощи водителю, так и в режиме полного автопилота, как мы продемонстрировали в июне на нашем первом в истории конкурсе профессионального мастерства водителей против ИИ-автопилота», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

250-й «Богатырь-М» поступит в СПб ГУП «Горэлектротранс» по контракту, заключенному в 2023 году на поставку 116 «умных» трамваев. С 2023 по 2026 гг. Горэлектротранс получит 62 двухсекционных «Богатыря-М», 36 трехсекционных «Витязя-М», 1 трехсекционный «Невский» и 17 односекционных «Львят». Напомним, что первый вагон модели «Львенок» поступил в Горэлектротранс в августе, «Львята» призваны стать современной заменой вагонам серии ЛМ-99, которые до недавнего времени были наиболее широко представленной односекционной моделью в Петербурге.

Также с 2023 года трамвайный парк пополняется новыми низкопольными вагонами, разработанными специально для центра Петербурга АО «Уралтрансмаш» при активном участии СПб ГУП «Горэлектротранс». Речь идет об «умных» полностью низкопольных трамваях модели «Довлатов» и «Достоевский», способных маневрировать в условиях исторического путевого хозяйства с малым радиусом криволинейных участков путей. Этими моделями будет полностью укомплектован Трамвайный парк №3, обслуживающий маршруты в центре города. Всего по двум контрактам Горэлектротранс получит 76 таких вагонов.

Виталий Савельев ознакомился с трехсекционным трамваем «Достоевский», который уже работает на линии. Наряду с ходовыми характеристиками и маневренностью его особенностью также является уникальное окно-экран «Белые ночи» с навигационной, туристической и исторической информацией. Виталию Савельеву также продемонстрировали процесс сборки таких вагонов на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, где открылся новый сборочный цех трамваев этих моделей.