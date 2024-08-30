Денис Минкин обсудил перспективы развития электротранспорта со студентами ПГУПС

Накануне 1 сентября директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин традиционно встретился с представителями стройотряда «Путеец». 12 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения во время летнего трудового семестра работали на объектах Службы пути ГЭТ.

В течение двух месяцев обучающиеся по специальностям «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Промышленное и гражданское строительство» и «Электрический транспорт железных дорог» трудились монтёрами пути 2 и 3 разрядов.

За это время начинающие специалисты отремонтировали 500 метров одиночного пути. Работа шла в том числе в Трамвайном парке №5 и в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке.

По итогам сезона студент ПГУПС Андрей Свердлов был принят на постоянную работу на предприятие в должности мастера путевых работ. Семь новичков стройотряда параллельно с трудовой деятельностью прошли дистанционное обучение в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ и получили профессию монтёра пути.

В ходе встречи Денис Юрьевич обсудил со студентами перспективы работы в отрасли городского электрического транспорта. Большое внимание в беседе было уделено обсуждению современного развития трамваев с элементами искусственного интеллекта, а также перспективы этой работы.

Студенты задали директору ГЭТ интересующие вопросы о работе предприятия и планируемым изменениям в устройстве трамваев. В завершение встречи Денис Минкин вручил «путейцам» благодарности с занесением в трудовую книжку и сообщил о подписании указа о премировании.

Напомним, Управление по персоналу Горэлектротранса ведёт активную работу по взаимодействию с высшими учебными заведениями, результатом которой стала в том числе деятельность студотрядов в подразделениях ГЭТ.