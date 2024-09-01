Комитет по транспорту совместно с предприятиями-перевозчиками приглашает принять участие в тестировании виртуального «Подорожника»

С 1 сентября СПб ГКУ «Организатор перевозок» проводит набор участников для тестирования нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте. Количество участников ограничено.

В рамках развития системы электронного контроля оплаты проезда Петербурга разработано мобильное приложение, которое позволит оформлять проездные билеты и оплачивать проезд без необходимости обращения в точки продаж.

На первом этапе в новом приложении реализован самый популярный среди пассажиров общественного транспорта Северной столицы единый билет, работающий по принципу электронного кошелька, а также комбинированный проездной билет на месяц для проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе за 2470 рублей. В дальнейшем в мобильном приложении появится возможность приобретать все проездные билеты, включая льготные.

В электротранспорте оплатить проезд с помощью Виртуальных проездных билетов можно в новом подвижном составе на желтых валидаторах и на больших оранжевых валидаторах, которые обозначены наклейками «Поднесите карту» (пиктограмма телефона с антеннами) на фронтальной и боковой части.

Тестирование приложения проводится с целью обеспечения высокого качества программы и исправной настройки функционала, а также чтобы исключить риски потенциальных проблем в работе программного обеспечения и гарантировать плавный и безопасный пользовательский опыт. Чтобы программное обеспечение отвечало запросам пользователей и делало их работу удобнее и легче, первые 10 000 пользователей проверят работу приложения в общественном транспорте и на основании их отчетов ГКУ «Организатор перевозок» учтет все замечания пассажиров для запуска опытной эксплуатации приложения.

Тестирование доступно для пользователей смартфонов на операционных системах Apple IOS версии 13.4 и новее, а также на Android 8 и новее. Чтобы принять участие необходимо заполнить заявку на сайте учреждения https://orgp.spb.ru/prilozhenie/.

С помощью мобильного приложения пассажиры смогут в онлайн-режиме не только приобретать и пополнять билеты, но и просматривать историю платежей и поездок. Также будут доступны возможности Портала общественного транспорта, посредством которого можно строить маршрут из точки «А» в точку «Б», ознакомления с актуальной информацией о действующих маршрутах, расписаниях и способах оплаты проезда в городском транспорте.