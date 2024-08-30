1 сентября Горэлектротранс примет участие в фестивале «Транспорт большого города»

В День знаний на выставке «Мой Петербург» состоится фестиваль «Транспорт большого города» с участием крупнейших транспортных предприятий города. Петербургский Горэлектротранс выставит во входной зоне исторического парка «Россия - Моя история» современные и раритетные троллейбусы, расскажет о значимых проектах развития ГЭТ, а также организует для юных гостей общение с «Фиксиками».

Пространство перед входом в парк «Россия – моя история» в это воскресенье превратится в транспортную выставку. В числе экспонатов от Горэлектротранса будут задействованы исторические модели ЗиУ-5 и ЗиУ-9 из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта, а также современные модели троллейбусов с увеличенным автономным ходом - вологодский троллейбус ВМЗ-5298-0000010-01 «Авангард» и белорусский АКСМ-32100D.

Также в состав экспозиции Горэлектротранса войдут тематические стенды, посвящённые трём значимым проектам предприятия. В их числе - организация крупнейшей в России маршрутной сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом; реконструкция трамвайных и троллейбусных парков в рамках программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее»; открытие в 2022 году после реконструкции ДОЛ «Зарница», который стал всесезонным.

Участие в фестивале примут также члены объединённого Молодёжного совета транспортной отрасли Санкт-Петербурга, в том числе представители ГЭТ: ведущий инженер ПТО Службы подвижного состава Василиса Быльцева и председатель Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус. Объединённый Молодёжный совет обратится к гостям фестиваля. В «молодёжке» надеются, что среди посетителей выставки окажутся те, кто впоследствии придёт работать на транспортные предприятия.

Добавим, выставка «Мой Петербург» в историческом парке «Россия - Моя история» будет открыта до 1 октября. Отдельного внимания заслуживает зал «Петербург – это люди», где представлена портретная галерея тружеников городских предприятий и учреждений, в числе которых главный инженер кабельной сети Энергохозяйства Александр Кавуненко.