Кирилл Поляков наградил победителей XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

Юных художников, которые фантазировали в этом году на тему «По Оранэле в Страну дворцов», чествовали накануне нового учебного года. Церемонию в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ открыл вице-губернатор Кирилл Поляков и поздравил победителей из шорт-листа конкурса. Вместе с ним подарки в собственных номинациях вручили партнеры и друзья конкурса. Генеральный партнер - завод красок «Невская палитра» также провел художественный мастер-класс, а Политех организовал специализированную выставку о личностях в российской науке. Многолетний партнер – Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области – традиционно поздравил самых младших участников 2-3 лет. Также в число почетных партнеров вошли «Петербургский дневник», журнал-телегид «Панорама TV», газета «Петербургские магистрали», Музей Оранэлы, Педиатрический университет СПбГПМУ, художник Илья Тихомиров, ДОЛ «Зарница».

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Теперь рисунки участников конкурса-2024 смогут увидеть и пассажиры: на бортах трамвая «Богатырь-М», который следует по историческим путям Оранэлы по маршруту №60, разместили работы, посвященные уникальной трамвайной линии. До самой Стрельны следуют трамваи маршрута №36, который летом-2024 был полностью укомплектован новым подвижным составом, который брендировали исторической аббревиатурой «Оранэла». Таким образом, история и современность Ораниенбаумской электрической линии стала главной темой конкурса рисунков в 2024 году.

Всего в конкурсе приняли участие 185 детей, включая юных художников из Москвы и Волгограда, а также ребят из ДОЛ «Зарница». Для них на праздничной церемонии организовали творческие станции: игры с Фиксиками, мастер-класс по живописи акрилом на холстах с магнитами от генерального партнера-завода «Невская палитра», профориентационный мастер-класс со знакомством со спецмашиной Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Новосорг», экскурсионную программу с обзором выставки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, фотозону с трамваем с рисунками, детский кинозал и выставку рисунков участников конкурса.

Церемонию награждения победителей открыл вице-губернатор Кирилл Поляков. Он поздравил участников и победителей с завершением конкурса и выразил надежду, что традиция встречаться для объявления итогов конкурса будет продолжаться.

«Сейчас в городе действует масштабная программа по развитию Горэлектротранса, инициированная губернатором нашего города Александром Бегловым. Эту программу поддержал президент, за получение средств инфраструктурного бюджетного кредита федерального, которые позволили нам приобрести новые трамваи. И в этом году впервые Горэлектротранс принял решение о том, что детские рисунки будут располагаться на бортах именно нового трамвая, и за это я предлагаю Горэлектротрансу отдельно поаплодировать. Отрадно отметить, что 11-й раз мы с вами собираемся в нашем историческом трамвайном парке, который, кстати, тоже ждет реновация. Первые участники нашего конкурса, которые принимали участие 10 лет назад, уже сегодня работают в Горэлектротрансе. То есть любовь к профессии прививается с детства».

Кирилл Поляков вручил подарки 24 победителям конкурса из шорт-листа. Юные художники удивляли не только творческим подходом, но и продемонстрировали глубокие знания уникальной истории трамваев. Так, вагоны, следующие до Стрельны, часто изображены около Нарвских ворот – именно этот участок до Путиловского завода стал первым во время строительства электрической линии до Ораниенбаума. Многие юные художники изобразили зелёные вагончики: такие курсировали по Оранэле сто лет назад.

Традиционно партнеры и друзья конкурса выбирают победителей в своих тематических номинациях. В этом году участие в церемонии награждения приняли Член наблюдательного совета завода художественных красок «Невская палитра»-генерального партнера конкурса Елена Захарова, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева, главный специалист отдела по связям с общественностью издания "Петербургский дневник" Сергей Рычихин, основатель и директор Музея Оранэлы Сергей Баричев, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Максим Пашоликов, проректор по информационно-аналитическому обеспечению Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Общественной палаты Ленинградской области Валентин Сидорин, коммерческий директор еженедельного петербургского журнала-телегида «Панорама TV» Илона Богданенко, директор ДОЛ «Зарница Дмитрий Лебедев. Художник-иллюстратор Илья Тихомиров в совместной номинации с Денисом Сафоновым, главным редактором газеты «Петербургские магистрали» Пресс-службы ГЭТ вручили первые экземпляры детской подарочной профориентационой книги «Хочу работать на транспорте», над которой работали вместе. Церемония подведения итогов организована при поддержке Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс».

Также на финале конкурса рисунков состоялось торжественное награждение участников проекта «Юный друг ГЭТ». В нем собрались ребята, которые принимают наиболее активное участие в жизни Горэлектротранса, участвуют в различных памятных мероприятиях, детских фестивалях и корпоративных конкурсах. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил активную жизненную позицию детей относительно электрического транспорта, поблагодарил за инициативность и вручил им знаки «Почетный друг ГЭТ».

«Юный друг ГЭТ» - это ребята, которые очень часто нам помогают, - объяснил Денис Минкин. - Где-то в песне, где-то в танце, где-то просто своими участием, как, например, Илюша Шостак, который уже в совещаниях принимает участие. За это, ребята, вам большое спасибо. Значок этот означает, что мы принимаем вас в нашу профессиональную семью, в Горэлектротранс».

Знаки «Юный друг ГЭТ» получили Чебанов Георгий, Борисова Дарина, Цумарев Александр, Алипов Александр, Орлова Алисия, Орлова Кейра, Гулякина Анастасия, Шостак Илья, Дунин Дмитрий, Гайбут Алина, Гайбут Василиса, Канцелярчик Тафа, Канцелярчик Алиса, Торопова София, Торопов Александр.

Победители XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

1 место. Ахметова Анастасия с рисунком «В сказочную страну дворцов и фонтанов спешит трамвай»

Ахметова Анастасия с рисунком «В сказочную страну дворцов и фонтанов спешит трамвай» 2 место. Карчагина Ксения с рисунком «Дедушка трамвай»

Карчагина Ксения с рисунком «Дедушка трамвай» 3 место. Квартникова Евгения с рисунком «Оранэла - пригородный трамвай: из городской суеты на природу, к морю»

Квартникова Евгения с рисунком «Оранэла - пригородный трамвай: из городской суеты на природу, к морю» 3 место. Плаксина Евгения, 6 лет, с рисунком «Летняя прогулка во дворец Петра 1 в Стрельне»

Победители в номинациях:

Бенюш Алена с рисунком «Провожаем Папа̀ в город. Дачная жизнь с Оранэлой в начале 20 века»

Хлобыстов Тимофей с рисунком «Дебют Оранэлы»

Александров Арсений с рисунком «К любимому фонтану на трамвае»

Северов Михаил с рисунком «Старинный путь»

Мукминова Эмилия с рисунком «Трамвай №36»

Строганова Дарья с рисунком «По Оранэле в Страну котов»

Сорокин Алексей с рисунком «Оранэла – прошлое и настоящее»

Коломникова Тамила с рисунком «Трамвай Ленинграда»

Никитин Кирилл с рисунком «Трамвай на Неве»

Платов Платон с рисунком «Городской трамвай»

Чернышова Злата с рисунком «Трамвайчик в городе на Неве»

Семёнов Андрей с рисунком «Трамвай Оранэлы»

Семёнов Александр с рисунком «Трамвай №36 (Константиновский дворец)»

Полукарова Устинья с рисунком «Вокруг дворцы»

Согина Александра рисунком «Трамвай № 36 в Стрельне»

Ионова Анна с рисунком «Радужный трамвайчик»

Коршунов Анатолий с рисунком «По Оранэле в Страну Дворцов»

Елисеева Лиза рисунком «На весёлом трамвае в Страну Дворцов»

Бакулин Леонид рисунком «От Оранэлы до Петергофа»

Браун Тимофей рисунком «Шёл трамвай по городу»

Номинация от генерального партнера - завода художественных красок «Невская палитра»:

Стефания Дубровская с рисунком «Солнечный трамвайчик»

Орлова Алисия с рисунком «Подводный трамвай»

Спецноминация от Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

Полина Кутузова с рисунком «Быстрый трамвай бежит по городу на Неве»

София Чаргазия с рисунком «Веселый Трамвай Трамваевич гуляет по городу Мечты»

Илья Валуйский с рисунком «Летняя прогулка»

Спецноминация от издания «Петербургский дневник»:

Викторова Елизавета с рисунком «Зелёный» - Дежурный по городу»

Диана Судакова с рисунком «Трамвай Питера»

Спецноминация от журнала-телегида «Панорама TV»:

Глазкова Александра с рисунком «Два друга Оранэлы»

Яковлев Станислав с рисунком «По Оранэле из прошлого в настоящее»

Спецноминация от Музея Оранэлы:

Савельев Марк с рисунком «108 лет Стрельнинской трамвайной линии»

Обрезкова Арина с рисунком «Легендарный маршрут»

Спецноминация от Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого:

Ева Туктарова с рисунком «За мечтой»

Григорий Кропачёв с рисунком «Зимний трамвай на мосту»

Спецноминация от Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета:

Мишустина Дарья с рисунком «На бал в Страну Дворцов»

Виктория Валуйская с рисунком «Весёлая радуга»

Совместная номинация «Петербургских магистралей» и петербургского художника по направлению городской транспорт Ильи Тихомирова:

Людмила Гусева с рисунком «Трамвайное кольцо в Стрельне. Маршрут № 36»

Мишустина Злата с рисунком «Ночь в депо»

Спецноминация от ДОЛ «Зарница»:

Хинкканен Вероника с рисунком «Разноцветный трамвай»

Шостак Илья с рисунком «Во Дворец с ветерком!»

Поздравляем участников и победителей конкурса с началом нового учебного года, желаем приятного погружения в учебный процесс и развития талантов! До встречи на XII конкурсе рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» в 2025 году!